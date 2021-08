Domenica 29 Agosto 2021, 05:10

Una rimonta clamorosa regala alla Viterbese un 3-3 insperato sul campo della Fermana, dopo un inizio di gara disastroso. Da rivedere sicuramente la retroguardia, responsabile di tutti i gol messi a segno dai marchigiani. Da urlo invece la reazione avuta dalla squadra ed anche la lettura della gara nella ripresa del tecnico Dal Canto che ha indovinato i cambi rischiando poi il tutto per tutto giocando negli ultimi minuti con quattro punte schierando la sua squadra con il 4-2-4 dopo l'inserimento di Simonelli al posto di Calcagni.

Come c'era da aspettarsi i padroni di casa aggrediscono subito una Viterbese rimasta ancora con la testa negli spogliatoi e si assicurano il momentaneo doppio vantaggio. Alessandro Dal Canto presenta inizialmente la formazione annunciata con una squadra molto giovane e scarsa di centimetri in difesa. Pronti e via e così la Viterbese prende subito gol di testa. Sugli sviluppi di un corner, la Fermana recupera palla dopo una respinta della difesa gialloblù, il traversone di Rossoni pesca Urbinati la cui incornata di testa non dà scampo a Daga. La Viterbese prova a reagire ma non sfonda e così la Fermana va di nuovo vicina al raddoppio prima con un altro colpo di testa di Marchi e poi va ancora in gol con Bolsius che, sfruttando ancora l'immobilità della difesa gialloblù segna in acrobazia.

La Viterbese accusa il colpo e comincia ad essere nervosa, ricorrendo spesso al fallo non appena un giocatore perde palla. La formazione di Dal Canto cerca di reagire ed esercita una buona pressione sugli avversari ma non punge, anche perché in avanti ci sono pochi riferimenti in quanto Volpicelli spesso retrocede per trovare palloni giocabili. Nelle poche occasioni costruite, la Viterbese è stata poi poco fredda sotto porta al contrario dei padroni di casa che sicuramente hanno approcciato la gara in modo molto più determinato. La Viterbese continua a spingere anche nella ripresa ma la squadra padrona di casa, anche con molta esperienza e mestiere, prova a spezzare il ritmo gialloblù cercando di perdere tempo appena possibile. La Fermana però firma addirittura il tris beffando di nuovo la difesa gialloblù con una triangolazione tra Marchi e Nepi che porta quest'ultimo in rete. I marchigiani hanno così sfruttato al massimo le loro azioni offensive trovando sempre terreno fertile nell'area di rigore avversaria.

Siamo al naufragio gialloblù? Nemmeno per idea. La Viterbese reagisce a dovere, anche perché la Fermana è stanca dopo aver esercitato un pressing asfissiante nella prima parte della gara. La partita si riapre così in due minuti, con la squadra gialloblù che accorcia le distanze prima con Murilo, che segna dopo uno scambio con Volpicelli, e poi con un tiro all'incrocio dei pali dello stesso Volpicelli. Ora la Viterbese ci crede, anche perché la Fermana è in difficoltà e, nonostante i cambi, non riesce ad arginare il forcing della Vierbese. Tuttavia i minuti passano ed il pari non arriva. Siamo così in pieno recupero quando Capanni colpisce prima il palo da posizione defilata poi, un minuto dopo, firma il meritato pari con un'azione personale che premia l'ultima parte di gara giocata dalla Viterbese.