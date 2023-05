Domenica 14 Maggio 2023, 06:00

Qualcosa si muove in società riguardo all’arrivo di nuovi soci o di un’eventuale cessione. Tra qualche giorno il presidente della Viterbese, Marco Romano, dovrebbe vedere nuovamente alcuni componenti di una cordata capitolina che aveva incontrato nelle settimane scorse prima della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni. Una Viterbese in Serie D sta suscitando l’interesse di diversi addetti ai lavori romani, ma ovviamente tutto potrebbe concretizzarsi una volta che i soggetti interessati abbiano avuto un quadro completo della società.

Nell’incontro si parlerà anche dell’annunciato ricorso al Tar del Lazio della società di via della Palazzina, dopo la bocciatura del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro la penalizzazione di 2 punti in classifica. Che ha quindi confermato la retrocessione. In un comunicato, la società di via della Palazzina ha dichiarato di «prendere atto della decisione del Coni con grande amarezza e tristezza. Assurdo retrocedere per 11mila euro di Agenzia delle Riscossioni pagati con qualche giorno di ritardo, sospesi dallo Stato e non regolamentati da parte delle Noif. Aspettiamo di leggere le motivazioni di questa decisione assurda e sentenziata con una votazione non unanime. Inutile dire che ricorreremo al Tar ed al Consiglio di Stato e adotteremo tutte le azioni necessarie per tutelare gli interessi della società. Siamo profondamente delusi e demoralizzati».

Con il ricorso al Tar del Lazio, la Viterbese passerebbe dalla giustizia sportiva a quella ordinaria. Molto difficilmente la società gialloblù otterrà la riammissione in Serie C, ma in caso di accoglimento del reclamo potrebbe chiedere un risarcimento alla Federazione. Anche in questa occasione, però, la battaglia sarebbe durissima e potrebbe andare avanti per anni. Pur conducendo la propria battaglia legale, è importante adesso che la società inizi già a programmare la prossima stagione preoccupandosi di avere tutte le carte in regola per poter partecipare al campionato di Serie D.

Intanto ieri mattina a Ronciglione allo stadio Valerio Ginnasio, in occasione dell’ultima giornata di campionato contro il Crotone, una Primavera già in vacanza ha ceduto per 4-2 ai calabresi. I giovani gialloblù hanno ottenuto la salvezza sul campo grazie al successo della settimana scorsa sul terreno di gioco della Salernitana con il punteggio di 1-0. Pur giocando la prima squadra in Serie D, la società di via della Palazzina potrebbe chiedere alla Federazione di far partecipare la squadra al prossimo campionato di Primavera 2. È chiaro che molto dipenderà da quelli che saranno i programmi della società, anche perché a livello giovanile una società che milita nel campionato di Serie D non ha purtroppo lo stesso appeal di una società che gioca in Serie C. E quindi potrebbe far fatica a trovare giovani che possano fare bene in questa categoria.