Sabato 11 Settembre 2021, 06:45

Difesa in gran parte rivoluzionata, cambiamenti anche a centrocampo e possibile trequartista. Potrebbero essere queste le novità del tecnico gialloblù Alessandro Dal Canto in vista della delicatissima trasferta che attende la Viterbese domani ad Olbia. Il terreno di gioco sardo si è sempre rivelato indigesto per i colori gialloblù. Dall'inizio degli anni '70 la Viterbese non é mai riuscita ad espugnare lo stadio Nespoli fino alla stagione 2004-15, quando la squadra allenata in Serie D a quel tempo da Fabrizio Ferazzoli ebbe la meglio per 1-0 con un gol di Renan Pippi. La Viterbese è riuscita ad aggiudicarsi anche l'ultimo incontro tra le due squadre, giocato in Serie C nella stagione 2016-17, vincendo per 2-1 grazie ad una rete nel finale di Celiento dopo che il gol del momentaneo vantaggio era stato siglato da Samuele Neglia. Tornando alla partita di domani, sulle corsie laterali del reparto arretrato dovrebbero agire Pavlev e Urso che sarebbero entrambi alla prima da titolari in questo campionato, dato che entrambi hanno iniziato la preparazione in ritardo rispetto ai compagni di squadra. Pavlev ha poi avuto un leggero infortunio, da cui adesso è però completamente ristabilito. Durante la rifinitura di questa mattina, Alessandro Dal Canto scioglierà invece con ogni probabilità gli ultimi dubbi relativi alla coppia centrale. Il il tecnico dovrà infatti decidere se confermare l'olandese Junior Van Der Velden, accanto al capitano D'Ambrosio, oppure se affidarsi già dal primo minuto all'ultimo arrivato Riccardo Martinelli ingaggiato nel finale dello scorso calciomercato dopo aver militato in Serie B nella scorsa stagione con la maglia della Reggiana. A centrocampo ci sarà l'esordio dal primo minuto di Michel Adopo, che giocherà accanto al lituano Linas Megelaitis. Quest'ultimo ha raggiunto da giovedì pomeriggio i suoi compagni di squadra dopo aver giocato con la sua Nazionale le partite di qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar. Megelaitis ha disputato anche il secondo tempo della gara che la Lituania ha giocato contro l'Italia mercoledì scorso allo stadio del tricolore di Reggio Emilia. Qualche novità potrebbe esserci anche nel modulo della squadra. La Viterbese potrebbe infatti abbandonare lo schema a tre punte, che non ha soddisfatto domenica scorsa nella partita persa malamente in casa contro l'Imolese, e tornare a schierarsi con il 4-3-1-2. In questo caso, ad essere impiegato come trequartista dietro le due punte sarebbe Andrea Errico. Che invece nella partita di domenica scorsa era stato utilizzato solamente nella parte finale della seconda frazione di gioco.