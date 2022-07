Martedì 19 Luglio 2022, 04:55

«È la legge della matematica». In questo modo il presidente della Viterbese, Marco Romano, spiega le cessioni di giocatori di esperienza da parte del club gialloblù la scorsa settimana. Mentre arriva anche il quinto giocatore under: il difensore centrale classe 2001 Gabriel Santoni, che la scorsa stagione ha collezionato 31 presenze in Serie D con il Cynthia Albalonga. Intanto entra in società anche l’ex sindaco e tifoso Giulio Marini.

«Con le liste degli over bloccate - spiega Marco Romano - come facciamo a prendere altri giocatori se tratteniamo tutti?». Il concetto è che se non si liberano le caselle relative ai giocatori di esperienza, la Viterbese non può fare altri acquisti. Al momento ha rescisso il contratto all’attaccante brasiliano Otavio Murilo, che si è subito accasato alla Virtus Francavilla. La punta sudamericana non rientrava comunque nei piani societari per la prossima stagione, dato che era già stato messo fuori lista dopo l’espulsione nella partita di ritorno del campionato passato contro la Pistoiese.

La Viterbese ha poi ceduto al Novara Il centrocampista Riccardo Calcagni, con le valigie pronte già dallo scorso mercato di riparazione di gennaio visto che il suo passaggio alla Virtus Entella era saltato proprio agli sgoccioli della campagna acquisti di gennaio. Già con la valigia pronta anche l’esterno sinistro Oliver Urso, il giocatore classe 1999 in questa stagione non è più under e quindi ha già preso la strada anche lui per Novara. La trattativa era in piedi già dalla settimana scorsa, ma non era stata ancora definita poiché le due società non avevano trovato l’accordo economico per il trasferimento. Marco Romano fa quindi capire che, per ogni giocatore over che verrà ceduto, ne verrà acquistato un altro.

Il primo rinforzo over a cui punta la Viterbese è l’attaccante Alessandro Polidori. La punta era arrivata in prestito dal Monterosi nello scorso mercato di riparazione di gennaio e ha dato un contributo fondamentale per la salvezza, mostrando anche un grande attaccamento alla maglia. Nella seconda parte della stagione Polidori, nativo di Viterbo, ha messo a segno 3 reti collezionando 16 presenze ma è stato importante anche come uomo assist. Nel ritorno dei playout con la Fermana dello scorso 14 maggio ha anche guadagnato il rigore che poi ha messo la gara immediatamente sui binari giusti per la Viterbese.

La società di via della Palazzina punta quindi ad averlo anche per la prossima stagione. Intanto il club gialloblù accoglie Giulio Marini, che entra in società con il ruolo di responsabile dei rapporti con le istituzioni.