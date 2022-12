Martedì 27 Dicembre 2022, 06:05

Come suol dirsi, una rondine non fa Primavera. Il presidente Marco Romano invita alla calma, dopo il successo della Viterbese ottenuto lo scorso 23 dicembre in rimonta allo stadio Enrico Rocchi contro il Giugliano, che ha permesso alla Viterbese di agguantare una vittoria che mancava da più di due mesi dandole anche la possibilità di raggiungere il terz’ultimo posto in classifica scavalcando la Fidelis Andria.

«Se siamo più tranquilli dopo la vittoria nell’ultimo turno di campionato? - spiega - direi di no. Quello contro il Giugliano è un successo importante sia per il morale che per la classifica e ci permette di lavorare meglio». Ora la palla passa al direttore sportivo Oscar Magoni, che ha promesso cinque o sei rinforzi che arriveranno nei primi giorni del prossimo anno e che quindi potranno essere già pronti in vista della ripresa del campionato fissata per il prossimo 7 gennaio quando la Viterbese scenderà in campo alle 17,30 sul terreno di gioco della Fidelis Andria per una delicatissimo scontro salvezza.

«La vittoria contro il Giugliano - riprende il presidente - ci permette di lavorare con più serenità in vista dell’arrivo dei rinforzi che giungeranno già nei primi giorni del mercato invernale. Il direttore sportivo Magoni farà un mercato importante e veloce». Il nuovo diesse gialloblù ha infatti promesso l’arrivo di 5 o 6 nuovi acquisti per i primi giorni del prossimo anno, subito pronti che possano permettere alla squadra di effettuare il salto di qualità per iniziare la rimonta in questo girone di ritorno che dovrà portare la Viterbese alla salvezza. Romano conferma l’interesse della società per il portiere Daniel Offredi. «Ci sono diversi giocatori che il nostro direttore sportivo sta monitorando - precisa il numero uno di via della Palazzina - e tra questi c’è anche Offredi». Offredi, classe 1988, è attualmente svincolato e fino alla stagione scorso ha militato nella Triestina. Offredi ha affrontato anche la Viterbese da avversario, nei quarti di finale dei play-off del 2018 per la promozione in Serie B quando difendeva la porta del Sudtirol. Offredi ha quasi sempre militato in Serie C a parte un paio di esperienze nella serie cadetta.

L’ormai probabile arrivo di Offredi mette praticamente alla porta l’estremo difensore Ermanno Fumagalli, arrivato in occasione dello scorso mercato di riparazione di gennaio, che già da qualche partita non era più convocato con la maglia da titolare che era indossata dal giovane Luca Bisogno.

Intanto la società di via della Palazzina ha organizzato anche un’amichevole di lusso prima della ripresa del campionato. La Viterbese affronterà infatti la Roma in una partita che si disputerà <WC>venerdì <WC1>a Trigoria a porte chiuse alle 11,30. Il test servirà alla squadra allenata da José Mourinho come banco di prova in vista della partita di campionato, che i giallorossi disputeranno il prossimo 4 gennaio contro il Bologna alla ripresa della Serie A.