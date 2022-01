Mercoledì 26 Gennaio 2022, 06:35

"Sono ancora deluso per quanto successo. Ora il mio unico pensiero è salvare la categoria. Poi, a fine stagione, farò le mie valutazioni". Dopo un lungo silenzio, seguito alle contestazioni arrivate dopo lo 0-0 casalingo dello scorso 22 dicembre contro la Fermana, il presidente della Viterbese Marco Romano è tornato a parlare ieri della sua volontà o meno di lasciare la Viterbese al terminediquesto campionato. . L'occasione è stata la presentazione del Progetto Blockchain, che la società di via della Palazzina sta organizzando insieme all'Unitus. La modalità blockchain servirà per monitorare il merchandising. Grazie ad essa, è infatti possibile tracciare in modo rapido, sicuro ogni operazione di compravendita, evitando così gli sprechi e limitando il fenomeno della vendita di materiale contraffatto. Inoltre, l’iniziativa è inquadrata in un progetto più ampio di gestione societaria, che prevede l’impiego della blockchain nel controllo di molti altri aspetti importanti del managing del club, come per esempio la vendita dei biglietti delle partite, gli accessi allo stadio e l’affitto degli spazi pubblicitari. Inoltre la blockchain servirà anche per monitorare le prestazioni dei giocatori All'evento ha partecipato anche il direttore del Cinrest professor Giuseppe Calabrò ed anche alcuni dottorandi. Tornando al calcio giocato, l'incontro è stata anche l'occasione per presentare i nuovi arrivati. "Sono sicuro che la Viterbese ha tutte le carte in regola per salvarsi - ha detto il portiere Ermanno Fumagalli - noi giocatori più esperti dobbiamo fare da traino per i più giovani" . Molto fiduciosa anche la punta Andrea Bianchimano, arrivata dal Perugia. " Avevo anche altre offerte ma sono venuto qua perché credo nel progetto della Viterbese". Ha specificato la punta. Il direttore sportivo Mariano Fernandez ha sottolineato come dal mercato dovranno arrivare ancora un attaccante e una punta, specificando che i giocatori più importanti della squadra non se ne andranno. Proprio per quello che riguarda l'attacco, si allontana Massimiliano Carlini, visto che il Catanzaro sta pensando in queste ore di non lasciarlo più partire, dopo averlo messo tra i giocatori in uscita nelle settimane scorse. Sicuramente la giornata di oggi sarà decisiva per valutare se ci sono ancora le possibilità per un arrivo a Viterbo dell'esperto attaccante. In occasione della partita di domenica prossima contro il Pescara allo stadioEnrico Rocchi sarà assente l'esterno destro Daniel Pavlev, Chi è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo.