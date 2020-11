Viterbese: Romano shock: squadra in ritiro, Zavaglia sollevato dall'incarico. «Ora si cambia» Il videomessaggio

Con un video messaggio veicolato dai canali social della Viterbese, il presidente Marco Arturo Romano scuote il mondo gialloblù. A Romano non è piaciuta l'ultima prestazione dei suoi; la sconfitta contro la Juve Stabia ha portato a due conseguenze immediate: da domani la squadra sarà in ritiro, mentre il consulente di mercato Franco Zavaglia non collaborerà più con il club di via della Palazzina. «Quello che mi preoccupa non è la classifica - attacca Romano - sono preoccupato dall'atteggiamento tenuto dai calciatori. Vedo ragazzi rassegnati alla sconfitta, che non lottano e questo non posso tollerarlo. Da oggi si va in ritiro e da qui a gennaio valuteremo chi potrò ancora far parte del progetto».

Non ne farà più parte Zavaglia, licenziato in diretta video dal presidente. «Non c'è un unico responsabile: tutti siamo colpevoli di questa situazione. E' tempo di cambiare e comunico che Zavaglia non lavorerà più per la Viterbese». Poi manda un messaggio ai giocatori. «Abbiamo pagato sempre gli stipendi con puntualità: a Viterbo si sentono dentro un'isola felice: da oggi non sarà più così». Un attacco duro quello del presidente che servirà, si spera, a scuotere una squadra che sembra spenta. «Ringrazio i tifosi per la protesta legittima e civile che hanno inscenato ieri: mi hanno commosso e meritano sicuramente di più».

Ultimo aggiornamento: 14:42

