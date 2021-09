Martedì 14 Settembre 2021, 06:35

Ultimo posto in classifica, seppur non sa sola, peggior difesa di tutta la Serie C con 9 reti subite in tre gare. Siamo solo alla terza giornata, ma i numeri sono impietosì per la Viterbese dopo la sconfitta di domenica scorsa ad Olbia. Tuttavia il presidente Marco Romano conferma il suo appoggio al tecnico Alessandro Dal Canto. "Abbiamo piena fiducia nel nostro allenatore" ha tenuto a precisare il numero uno di via della Palazzina. "Dobbiamo dare tempo alla squadra di amalgamarsi" ha precisato ancora. La Viterbese è infatti una squadra profondamente cambiata rispetto a quella della scorsa stagione, inoltre sono veramente pochi gli elementi che stanno giocando come titolari in questo momento che hanno iniziato la preparazione con la squadra lo scorso 15 luglio. I rinforzi sono giunti infatti in momenti differenti e anche diversi giocatori hanno cominciato ad allenarsi ad agosto inoltrato per vari motivi. Diversi elementi che sono stati utilizzati dal primo minuto domenica scorsa ad Olbia sia in difesa che a centrocampo, per cercare di migliorare i reparti dopo lo scivolone casalingo di due domeniche fa con l'Imolese, non sono poi ancora al top. "Diversi elementi schierati ad Olbia non erano in buone condizioni - ha confermato il presidente Marco Romano - ora nelle prossime due partite di campionato ci attendono Cesena e Pescara. Spero quindi che l'amalgama della squadra e la condizione fisica di diversi giocatori che sono attualmente in ritardo possa iniziare a migliorare già da questa settimana". Il tecnico Alessandro Dal Canto si assume comunque le proprie responsabilità "Siamo in una situazione borderline - ha detto a margine della gara persa ad Olbia- durante gli allenamenti di questa settimana ho visto la squadra che si è impegnata e che che stava lavorando bene. Poi però, durante la partita ho visto una Viterbese impaurita e poco tranquilla. Mi assumo le responsabilità di questa situazione. È chiaro che se, in questo momento, porti a casa un risultato strappato con le unghie questa cosa potrebbe aiutare molto. L' ambiente ci deve aiutare e ci deve stare vicino, le uniche medicine per uscire da situazioni del genere sono la tranquillità e l'arrivo di qualche risultato. La Viterbese non ha effettuato pause e si è allenata anche ieri pomeriggio, visto che domani la squadra di Alessandro Dal Canto sarà nuovamente impegnata in occasione del secondo turno di Coppa Italia in gara secca contro la Turris. Proprio la partita contro la compagine campana, potrebbe essere una buona occasione per poter far acquisire minutaggio nelle gambe e ritmo partita a quei giocatori che attualmente sono in ritardo in vista dei prossimi impegni di campionato che, a questo punto, diventano delicatissimi.