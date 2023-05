Giovedì 18 Maggio 2023, 05:55

Il presidente della Viterbese, Marco Romano, è deciso a continuare la sua esperienza alla guida della Viterbese, dopo la retrocessione in serie D ufficializzata mercoledì 10 maggio dal Collegio di garanzia del Coni, che ha confermato la penalizzazione di due punti in classifica inflitta dal tribunale federale lo scorso 18 gennaio. Decisioni, queste, che non hanno permesso alla squadra gialloblù di disputare gli eventuali playout e giocarsi così la salvezza sul campo contro il Monterosi.

Il numero uno di via della Palazzina chiude all’ipotesi di una trattativa per la cessione della società gialloblù alla famiglia Camilli, paventata qualche giorno fa dall’avvocato Tonino Ranucci, uno dei dirigenti storici della Viterbese. «In merito a Camilli - precisa il presidente Romano - e alle dichiarazioni dell’avvocato Ranucci, non so che dire, anche perché non lo vedo e non lo sento da più di due anni, se non per i contenziosi dei quali si stanno occupando i miei avvocati».

L’IPOTESI DEL RITORNO

L’avvocato Ranucci, stretto collaboratore di Piero Camilli nelle esperienze calcistiche sia a Grosseto che a Viterbo, aveva parlato della possibilità che l’ex patron potesse riprendere la Viterbese a certe condizioni, riscontrando tra l’altro anche il commento favorevole di diversi tifosi. Camilli aveva ceduto la società gialloblù a Romano nell’estate del 2019, dopo la vittoria della Coppa Italia e una gestione proseguita per sei anni. Romano è intenzionato ad andare avanti per la sua strada e farà presto ricorso al Tar. Solo nel caso in cui non ci sia alcun modo per i gialloblù di essere riammessi in C, iscriverà la squadra al prossimo campionato di serie D.

Dopo la bocciatura da parte del Collegio di Garanzia del Coni, con il prossimo ricorso al Tar del Lazio, la Viterbese è pronta a passare dalla giustizia sportiva a quella ordinaria. Molto difficilmente però l’organo regionale opterà per una riammissione della Viterbese in serie C, ma potrebbe aprire la strada verso un indennizzo. «La mancata possibilità di giocare i playout è stata una mazzata - precisa ancora Romano - stiamo aspettando di conoscere le motivazioni del Coni, per poter depositare il ricorso al Tar del Lazio, anche perché sembra che questa decisione non sia stata unanime come poche volte è avvenuto nel passato».

LA CORDATA ROMANA

Il presidente della Viterbese esclude, almeno per il momento, accordi per l’entrata in società di imprenditori capitolini. La società gialloblù è anche in contatto con il Comune, in vista del progetto per il rifacimento dello stadio Enrico Rocchi, che dovrebbe essere presentato a breve. Ed anche in vista del rinnovo della convenzione per l’utilizzo dell’impianto sportivo che è in scadenza per il prossimo agosto.