Mercoledì 2 Marzo 2022, 06:35

Il presidente Marco Romano vuole la salvezza diretta senza passare per la roulette dei playout e chiede per questo "uno sforzo in più" a partire già dalla delicatissima partita casalinga di domenica prossima, che la Viterbese dovrà affrontare contro la Lucchese.

«Per noi si tratterà di una gara decisiva», puntualizza il numero uno di via della Palazzina. Con la squadra gialloblù che per tutto il girone di andata ha occupato malinconicamente l'ultimo posto in classifica, senza riuscire ad agganciare le altre concorrenti nella lotta per non retrocedere, un primo obiettivo sembra comunque essere stato raggiunto dato che la Viterbese non è più fanalino di coda.

"Stiamo facendo punti - attacca Romano - abbiamo staccato il Grosseto, che occupa attualmente l'ultimo posto. Pertanto la retrocessione diretta sembra quasi scongiurata". La Viterbese attualmente ha 4 lunghezze in più sul Grosseto, che nelle ultime 5 gare ha raccolto solamente 1 punto. Si trova però sempre a 4 lunghezze dal sestultimo posto, attualmente occupato dal Montevarchi, che vorrebbe dire salvezza diretta.

"Siamo nel gruppone delle squadre coinvolte nei playout - riprende Romano - adesso serve uno sforzo in più da parte di tutti per cercare di salvarsi direttamente. Serve la Viterbese delle due trasferte di Imola e di Pesaro e della partita contro il Modena". Già da domenica prossima contro la Lucchese servirà però una squadra che inizi a vincere anche in casa, visto che la vittoria tra le mura amiche manca ormai dallo scorso 21 novembre contro il Gubbio e che segni anche di più.

Soprattutto in casa, la Viterbese viaggia con una media realizzativa piuttosto bassa. Nelle recenti sei partite allo stadio Rocchi sono arrivate infatti solamente 3 reti. "Nelle ultime due partite abbiamo sentito la stanchezza fisica - conclude Romano - però sono sicuro che la squadra farà bene questa settimana dove avrà la possibilità di allenarsi senza interruzioni per preparare la partita di domenica. Sono d'accordo, per salvarsi direttamente la squadra deve segnare di più e iniziare a vincere. Per questo sottolineo l'importanza della prossima gara con la Lucchese".

Dopo un tour de force, che ha visto la Viterbese giocare ogni tre giorni, la squadra è tornata ad allenarsi ieri e avrà tutta la settimana per preparare la partita di domenica prossima. La Lucchese, che attualmente viaggia al centro classifica, verrà a Viterbo per cercare una vittoria che le permetta di avvicinarsi al traguardo della salvezza matematica. In vista della partita con i gialloblù, il tecnico dei toscani Guido Pagliuca, dovrebbe recuperare l'attaccante Francesco Fedato.