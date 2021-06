Mercoledì 23 Giugno 2021, 06:25

Dopo un anno la Viterbese torna ad effettuare la preparazione precampionato nella Tuscia. La squadra gialloblù si allenerà a Canepina e risidera a Soriano nel Cimino dal 25 luglio al 7 agosto. Per questa periodo la Viterbese cercherà anche di organizzare delle partite amichevoli per poter rodare la squadra. "Quella di tornare in provincia la scelta migliore - ha commentato il presidente Marco Romano - soprattutto in periodi come questo. Poi siamo felici che anche i nostri tifosi potranno starci vicino dopo un anno in cui purtroppo no sono potuti mai essere presenti allo stadio durante le partite di campionato". Il numero uno di via della Palazzina spera di consegnare al tecnico Alessandro Dal Canto già una rosa competitiva per l'inizio della preparazione, compreso un centrocampista di grande esperienza che possa dare qualità al reparto. "Il fatto di aver guadagnato la salvezza con qualche giornata di anticipo nello scorso campionato - ha commentato il direttore generale Francesco Pistolesi - ci ha permesso di muoverci con i dovuti tempi per organizzare la prossima stagione. Abbiamo già l'allenatore della prima squadra ed anche lo staff medico. Sempre per quello che riguarda la prima squadra, il direttore sportivo Mauro Facci sta lavorando tutti i giorni per allestire una squadra competitiva, che possa far felici i nostri tifosi che la prossima stagione speriamo possano tornare a riempire lo stadio Enrico Rocchi. Per l'inizio della preparazione il prossimo 25 luglio, ci auguriamo di essere già al completo. Ci stiamo muovendo anche per il settore giovanile, a cui il presidente Romano tiene molto, a breve potremo comunicare gli staff tecnici delle varie squadre. Entro l'inizio del raduno della prima squadra contiamo anche di individuare dei giovani che possano aggregarsi. Stiamo facendo anche dei lavori di abbellimento al Rocchi, in attesa che si sblocchi la pratica per il rifacimento dello stadio". Intanto questo pomeriggio si svolgerà un torneo giovanile con girone all'italiana per ricordare il tifoso Stefano Camilli, venuto a mancare poco più di un anno fa. La manifestazione, organizzata dal gruppo Antichi Valori, di cui proprio Stefano Camilli era stato uno dei fondatori, si svolgerà al campo del Pilastro alle 17,30 e vi prenderanno parte Viterbese, Civitavecchia e Cura Calcio.