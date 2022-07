Mercoledì 20 Luglio 2022, 05:55

Potrebbe partire anche Linas Megelaitis e, a questo punto, il centrocampo della Viterbese sarebbe tutto da reinventare. Mentre i tifosi accolgono con favore l'intenzione della società di via della Palazzina di puntare su Alessandro Polidori anche per la prossima stagione. Dopo la partenza di Riccardo Calcagni, ceduto sabato scorso al Novara, la Viterbese potrebbe perdere anche un altro centrocampista di esperienza quale il lituano Linas Megelaitis che potrebbe andare a giocare all'estero.

Dopo l'ingaggio di alcuni giovani interessanti, il centrocampo della Viterbese necessita adesso più che mai di almeno due o tre elementi di esperienza che conoscano bene la categoria. Il tutto dovrebbe avvenire comunque prima del prossimo 31 luglio quando la squadra gialloblù dovrà affrontare la prima amichevole ufficiale contro la Primavera della Roma allo stadio Enrico Rocchi, così da permettere al nuovo tecnico Giacomo Filippi di poter iniziare già ad impostare la squadra che poi ha in mente per affrontare il campionato. Anche se in attacco, il primo over ad arrivare dovrebbe essere comunque Alessandro Polidori che la stagione scorsa è giunto in prestito dal Monterosi nel mercato di riparazione di gennaio.

I tifosi gialloblù hanno affisso uno striscione ieri fuori dallo stadio Enrico Rocchi con la scritta "Polidori uno di noi" a testimonianza della stima di cui l'attaccante nativo di Viterbo gode nella tifoseria visto il suo attaccamento sempre mostrato per la maglia gialloblù. La punta è però ancora di proprietà del Monterosi e quindi la società di via della Palazzina dovrà trovare una formula per il suo arrivo proprio insieme ai cugini. Tra i giovani della Viterbese in partenza c'è invece il classe 2000 Marco Simonelli.

L'attaccante esterno che lo scorso gennaio era andato in prestito alla Fermana, salvo poi tornare proprio alla vigilia dei playout salvezza che la Viterbese ha disputato contro i marchigiani, non rientrerebbe più dei piani della società di via della Palazzina. Intanto, dopo la bocciatura anche da parte del Collegio di Garanzia del Coni, dei ricorsi di Teramo e Campobasso relativi alla mancata ammissione al prossimo campionato, si fanno ormai sempre più concrete le possibilità che la Viterbese torni nel girone meridionale, dopo un solo anno di militanza nel raggruppamento centrale. Le due ripescate potrebbero essere infatti Fermana e Torres, che andrebbero quindi a ricoprire due caselle del girone centrale togliendo quindi spazio proprio alla Viterbese.