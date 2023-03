Domenica 12 Marzo 2023, 04:05

Riprendere a correre immediatamente sarà fondamentale per sperare ancora nella salvezza. Potenza, stadio Alfredo Viviani ore 14,30, dopo lo stop della scorsa settimana a Foggia, la Viterbese affronta oggi la compagine locale con l'imperativo di evitare altri passi falsi. La Viterbese deve guardarsi infatti in classifica dal gruppo delle squadre impegnate nella lotta per non retrocedere, che attualmente la procedono, ma allo stesso tempo anche dalla Fidelis Andria ultima in classifica che potrebbe accorciare le distanze.

Proprio in occasione della partita di oggi, il Potenza cercherà di guadagnare infatti tre punti pesantissimi per allontanarsi in maniera definitiva dalla zona che scotta e allo stesso tempo affacciarsi alla soglia della griglia play-off.

"Loro hanno attraversato un brutto periodo poi, con due vittorie consecutive, si sono messi nuovamente bene in classifica - ha detto il tecnico gialloblù Giovanni Lopez - noi dobbiamo dimenticare in fretta il risultato di Foggia evitando di commettere gli stessi errori e continuare a fare quello che stiamo facendo. La squadra sta bene in campo, e può giocarsela con tutti visto che per quello che riguarda il profilo del gioco non ci ha messo sotto nessuno. Il Potenza è una squadra grintosa, ma è alla nostra portata. Non dovremo commettere errori stupidi, in settimana cerchiamo di lavorare sui nostri errori, poi sta anche all'interprete non commetterli".

In attacco la squadra gialloblu ritroverà la coppia formata da Marotta e Jallow. A centrocampo Antonino Barillà giocherà titolare per la seconda volta in questa stagione, dovendo sostituire lo squalificato Mastropietro. A centrocampo potrebbe essere impiegato nella ripresa Mario Rabiu, giocatore ex Modena e Grosseto arrivato da svincolato in occasione del mercato di riparazione invernale lo scorso gennaio che adesso sembra ormai aver acquisito la condizione giusta. Il Potenza è una squadra in salute visto che arriva da quattro risultati positivi di seguito.

"Affrontiamo la Viterbese nel suo momento migliore come testimoniano gli ultimi risultati che ha ottenuto - ha detto il tecnico lucano Giuseppe Raffaele - la Viterbese è una squadra che ti aspetta, sa difendere bene e poi sa ripartire con i propri attaccanti che hanno gamba e sono esperti. Abbiamo lavorato su alcune situazioni che poi dovremo riproporre in campo". I padroni di casa dovranno fare a meno del difensore Domenico Girasole, che non è riuscito a recuperare dall'infortunio.

POTENZA (3-5-2): Gasparini; Rocchi , Sbraga, Armini; Gyamfi, Talia, Laaribi, Del Pinto, Hadžiosmanović; Di Grazia, Murano A disp. Alastra, Legittimo, Bianchi, Cittadino, Logoluso, Riccardi, Steffè, Verrengia, Alagna, Del Sole, Schimmenti, Volpe, Caturano. All. Giuseppe Raffaele

VITERBESE (3-5-2): Bisogno; Riggio, Ricci, Monteagudo; Pavlev, Barillà, Megelaitis, Mungo, Devetak; Marotta, Jallow. A disp. Dekic, Rabiu, D’Uffizi, Ingegneri, Polidori, Marenco, Mbaye, Nesta, Montaperto, Semenzato. All. Giovanni Lopez

ARBITRO Stefano Nicolini di Brescia