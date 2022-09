Martedì 27 Settembre 2022, 05:20

Un probabile nuovo assetto a centrocampo per la Viterbese, con l'intento di cercare la prima vittoria in campionato sabato prossimo contro il Latina. Insieme a Fidelis Andria, Taranto, Messina e Potenza la Viterbese è una delle squadre del girone meridionale che ancora non ha vinto una partita in campionato nelle prime cinque giornate. La Viterbese ha 3 punti in classifica e la situazione è leggermente migliore rispetto alla stagione scorsa quando, a questo punto del cammino, ne aveva 2.

Con il rientro del lituano Linas Megelaitis, dopo l'assenza per la convocazione con la propria nazionale, il tecnico potrebbe confermare Domenico Mungo nel ruolo di play davanti alla difesa come provato con successo sabato sera a Castellammare di Stabia e schierare Megelaitis come mezzala in un centrocampo a tre. A questo punto a giocarsi l'altra maglia come mezzala di destra sarebbero Malick Mbaye, che ha disputato lluna buona gara sabato sera, e l'under Simone Andreis. Da valutare anche le condizioni di Francesco Rodio che da qualche settimana ha cominciato ad allenarsi con la squadra.

L'esterno ex Fermana è arrivato in extremis nell'ultimo giorno di calciomercato e ha iniziato la preparazione in ritardo a causa di un intervento alla spalla effettuato lo scorso giugno. Rodio è stato poi schierato dal primo minuto in occasione della partita casalinga contro il Pescara dello scorso 18 settembre, ma è stato sostituito nell'intervallo dato che non era sembrato ancora in condizione.

Con altre due settimane di lavoro nelle gambe, il centrocampista di fascia sinistra potrebbe avere proprio sabato prossimo un'altra occasione per essere schierato dal primo minuto. Dopo il derby con i pontini, la Viterbese è attesa da due trasferte consecutive molto difficili contro Monopoli e Catanzaro. L'ultimo precedente allo stadio Enrico Rocchi in campionato tra Viterbese e Latina risale alla stagione 2004-05 in Serie C2. In quel caso la partita si concluse con il punteggio di 2-2.