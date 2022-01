Venerdì 28 Gennaio 2022, 06:15

Adesso manca solamente un centrocampista di categoria per completare il restyling con cui la Viterbese cercherà di ottenere la salvezza in questa seconda parte di campionato. Da ieri Alessandro Polidori è un nuovo giocatore gialloblù. L' attaccante arriva in prestito con opzione dai cugini del Monterosi. A titolo temporaneo ecco anche il giovane centrocampista classe '99 Claudio Maffei che giunge prestato dal Fiorenzuola a cui va con la stessa formula il difensore Matteo Fracassini. L'incontro tra i dirigenti della Viterbese e l'entourage di Alessandro Polidori si è svolto nella tarda mattinata di ieri e, dopo la firma, l'attaccante si è allenato con i suoi nuovi compagni di squadra al campo del Pilastro sotto gli occhi del presidente Marco Romano e del direttore sportivo Mariano Fernandez.

L'attaccante potrà essere così già impiegato nella partita di dopodomani allo stadio Enrico Rocchi contro il Pescara. Tra l'altro proprio la società abruzzese acquistò Polidori nell'estate del 2016 quando militava in Serie B, ma la punta non gioco mai con la squadra adriatica e andò sempre in prestito. Polidori ha già militato nella Viterbese nella stagione 2018-19 vincendo una Coppa Italia e mettendo insieme 25 presenze e 8 gol in campionato.

Primo giorno di allenamento quello di ieri anche per il nuovo centrocampista Claudio Maffei. Il giocatore, classe '99, ha messo insieme finora 7 presenze con la squadra emiliana ma vanta precedenti esperienze in Serie C con le maglie di Pisa, Olbia, Lecco e Pro Sesto. Maffei va comunque a rimpinguare un reparto come il centrocampo che al momento è sicuramente quello più sguarnito della squadra. È atteso infatti con ogni probabilità proprio per il prossimo lunedì 31 gennaio, nell'ultimo giorno del calciomercato invernale, l'arrivo di un centrocampista di categoria.

Proprio in questa data, la Viterbese potrebbe cedere Fabio Foglia che verrà convocato per la partita di domenica prossima contro il Pescara. La squadra continua a preparare la delicata cara contro i blasonati abruzzesi. Lo schema adottato dalla formazione gialloblù dovrebbe essere ancora il 4-3-3, con il neo arrivato Daniel Semenzato che agirà sulla fascia destra in sostituzione dello squalificato Daniel Pavlev, che è stato appiedato per un turno dal giudice sportivo. Il tridente d'attacco dovrebbe essere formato invece da Volpicelli, Bianchimano e Murilo, con Polidori che potrebbe entrare nel corso della partita. La gara tra Viterbese e Pescara, che inizierà alle 14,30, sarà arbitrata da Enrico Maggio di Lodi. Il fischietto lombardo vanta già una precedente esperienza con la Viterbese sempre allo stadio Enrico Rocchi quando lo scorso 24 marzo ha diretto la gara tra i gialloblù e il Potenza.