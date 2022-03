Giovedì 17 Marzo 2022, 05:15

Il tabù Rocchi continua a resistere e, dopo il pareggio casalingo con la Pistoiese, i playout iniziano a diventare per la Viterbese una drammatica certezza, visto che il sestultimo posto dista ormai 8 punti. Non è da escludere inoltre nemmeno la retrocessione diretta dato che il Grosseto, attualmente ultimo in classifica, continua a fare punti.

Il problema è sempre quello del gol, visto che nelle ultime cinque gare tra le mura amiche la Viterbese è andata in rete 4 volte di cui una su calcio di rigore e le altre 3 sempre con il difensore D'Ambrosio imbeccato su calcio di punizione dal solito Volpicelli. Il gol su azione allo stadio Rocchi manca dallo scorso 5 dicembre contro la Virtus Entella.

"È chiaro che se non fai gol e non vinci - ha detto il capitano Dario D'Ambrosio - ti trovi sempre a dover guardare quello che fanno gli altri. In queste due ultime gare siamo riusciti comunque a recuperare situazioni difficili. Dobbiamo ripartire da qui e andare avanti partita dopo partita". L'impressione è che la Viterbese abbia attaccanti abituati più a manovrare e manchi di un vero bomber da area di rigore, che possa finalizzare il gioco offensivo prodotto. In situazioni difficili come queste, dove ogni partita è una finale, la squadra non ha nemmeno la lucidità e la tranquillità dovuta per affrontare impegni così delicati.

A causa dell'espulsione arrivata alla metà del secondo tempo della gara contro la Pistoiese, attaccante brasiliano Otavio Murilo è stato squalificato per tre giornate. Pur ritenendo giusta la decisione circa il rosso alla punta gialloblù, la Viterbese ha contestato pesantemente la direzione arbitrale soprattutto per un cartellino risparmiato a un giocatore della Pistoiese già ammonito dopo un fallo su Mungo. "L'arbitraggio è stato veramente scandaloso. Non possono mandare arbitri del genere a dirigere partite in cui noi e anche la Pistoiese ci giochiamo una fetta importante del campionato - ha detto il direttore generale Francesco Pistolesi - noi ci prendiamo tutte le nostre colpe però la Lega ci deve tutelare, noi non vogliamo né più né meno che un arbitraggio decoroso".

La squadra è tornata ad allenarsi ieri mattina effettuando più che altro un lavoro di scarico dopo la partita di martedì scorso. Ha lavorato nuovamente con i compagni anche il centrocampista Michel Adopo. Il giocatore francese potrà essere così schierato dopodomani in occasione del prossimo impegno dei gialloblù che saranno di scena sul campo in sintetico del Pontedera.