La Viterbese non sa fare a cazzotti e adesso i playout salvezza si complicano. All'indomani della sconfitta per 1-0 sul terreno di gioco della Fermana, nella partita di andata degli spareggi per non retrocedere, suonano profetiche le parole del tecnico Alessandro Dal Canto lo scorso 14 aprile dopo il pareggio casalingo contro il Montevarchi a reti bianche nella penultima giornata della stagione regolare che decretò di fatto il matematico ingresso della Viterbese nei playout vista l'impossibilità di poter raggiungere la salvezza diretta. "Il Montevarchi è una squadra arcigna, di corsa e di temperamento - aveva detto il tecnico - e queste sono caratteristiche che noi non abbiamo. Ci dobbiamo preoccupare di giocare per quelle che sono le nostre caratteristiche, se abbiamo giocatori come Volpicelli, Polidori, Bianchimano, Mungo, Calcagni, Megelaitis, dobbiamo giocare a pallone se facciamo a cazzotti ci sta che perdiamo".

Sabato scorso a Fermo, la Viterbese ha cercato di controllare la gara giocando per lo 0-0 mettendo in campo senza ombra di dubbio meno cattiveria rispetto ai giocatori della Fermana, che essendo meno forti tecnicamente hanno cercato di puntare sul temperamento riuscendo però a vincere quasi sempre i contrasti a centrocampo. L'impianto di gioco della Viterbese aveva retto fino a sei minuti dalla fine. Quando il brevilineo Pannitteri, che già nel primo tempo sulla fascia destra era stato senza ombra di dubbio il più pericoloso dei marchigiani, ha percorso mezzocampo palla al piede senza che nessuno giocatore della Viterbese lo fermasse prima di scodellare il pallone al centro per Kyeremateng che ha siglato di testa il gol vittoria della Fermana.

La Viterbese non ha potuto contrastare con le proprie caratteristiche la cattiveria agonistica e Il temperamento dei marchigiani, perché molti dei suoi attori principali hanno giocato una gara sottotono. Lì davanti è mancato soprattutto Emilio Volpicelli, che non era al meglio delle proprie condizioni fisiche, il quale con le proprie invenzioni nel corso della stagione regolare ha tolto molto spesso le castagne dal fuoco proprio in occasione delle gare esterne. Nulla è perduto comunque, perché in virtù del miglior piazzamento In occasione della stagione regolare, la Viterbese può salvarsi sabato prossimo nella partita di ritorno allo stadio Enrico Rocchi anche vincendo con il minimo scarto.

La Fermana, che scenderà in campo per non prendere gol, la metterà sicuramente sul fattore agonistico per difendere la vittoria con il minimo scarto arrivata grazie all'imperatore stacco di Kyeremateng che ha sovrastato il suo marcatore. La Viterbese dovrà mostrare più temperamento e sicuramente essere più precisa nei passaggi, rispetto alla gara di andata di sabato scorso dove i gialloblù hanno perso diversi palloni e buttato al vento diverse ripartenze proprio a causa di errori in fase di impostazione. Per sfondare il muro marchigiano, durante questa settimana ci sarà poi da recuperare il miglior Volpicelli.