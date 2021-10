Venerdì 29 Ottobre 2021, 05:55

Rientri importanti per la Viterbese, in vista della delicatissima partita il programma domani alle 14,30 allo stadio Enrico Rocchi contro l'Ancona Matelica. Torna in difesa il capitano Danilo D'Ambrosio, che ha scontato il turno di squalifica. La squadra gialloblù si presenterà quindi con la retroguardia titolare, che prevede da destra a sinistra D'Ambrosio, Martinelli e Van Der Velden. Anche la crescita di Martinelli, che sembra ormai stia recuperando in pieno dopo l'infortunio arrivato in occasione della trasferta di Pescara, potrà essere senza ombra di dubbio un valore aggiunto per il reparto.

Buone nuove anche a centrocampo, dove saranno confermati Megelaitis e Calcagni dal primo minuto Rispetto alle ultime partite saranno però a disposizione anche Adopo e Foglia. Il primo è tornato ad allenarsi con il gruppo, dopo aver saltato le ultime due gare per motivi disciplinari. Il secondo sembra aver invece ormai superato il recente infortunio alla caviglia. A questo punto sarà assente solamente Oliver Urso, che dovrà scontare il turno di squalifica arrivato in settimana dopo l'espulsione per doppia ammonizione nella partita di sabato scorso sul terreno di gioco della Lucchese. Al suo posto potrebbe essere impiegato Niccolò Ricchi.

Dopo essersi segnalata come la sorpresa del girone, l'Ancona Matelica ha avuto una netta flessione nelle ultime gare dove sono arrivate tre sconfitte in quattro giornate. Tra i dorici gioca però la punta Alex Rolfini che è il capo cannoniere del campionato. Senza ombra di dubbio è lui il pericolo numero uno per la difesa gialloblù, anche se tutta la squadra marchigiana, soprattutto nella prima parte di campionato, ha dato prova di avere buoni giocatori per la categoria in ogni reparto. Per dirigere la partita di domani è stato designato Gianluca Grasso di Ariano Irpino. Il fischietto campano, finora, non ha mai arbitrato la Viterbese.