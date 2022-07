Martedì 26 Luglio 2022, 05:20

Arriva anche il difensore. La Viterbese continua la seconda parte della preparazione precampionato sul terreno di gioco di Canepina. Anche ieri i ragazzi allenati da Giacomo Filippi hanno effettuato una doppia seduta di allenamento. Al gruppo si è aggiunto il difensore di nazionalità argentina Juan Cruz Monteagudo.

Il giocatore sudamericano, classe ‘95, è arrivato in Italia all’inizio della scorsa stagione ed ha già giocato in serie C avendo collezionato 32 presenze con la maglia del Catania, prima che la squadra etnea fosse esclusa dal campionato alcune giornate prima del termine della stagione regolare. Monteagudo è un mancino e potrebbe giocare quindi come esterno a sinistra nella difesa a tre, occupando dunque una casella che fino a questo momento era rimasta effettivamente vuota.

Dopo la prima uscita di giovedì scorso contro una rappresentativa giovanile allo stadio Enrico Rocchi, sembra infatti che Giacomo Filippi voglia impostare la squadra con il 3-4-2-1. In questi giorni Monteagudo continuerà ad allenarsi con la squadra, intanto la società di via della Palazzina lo ha già tesserato. L’arrivo di un centrocampista di esperienza è invece legato alla partenza o meno di Linas Megelaitis. Il giocatore aveva avuto qualche richiesta dall’estero, fino a questo momento è comunque parte integrante del gruppo.

Nel 3-4-1-2 di Filippi giocherebbe tra l’altro come mediano a sinistra, che è anche il ruolo che ha anche ricoperto la stagione scorsa in occasione delle sue convocazioni con la Nazionale lituana. Oltre alla partita di domenica prossima allo stadio Enrico Rocchi alle 17, contro la Primavera della Roma, la Viterbese sta organizzando anche altre partite amichevoli.

Domenica 7 agosto i gialloblù affronteranno alle 18 il Latina in trasferta allo stadio Francioni. Il derby con i pontini potrebbe anche essere tra l’altro un aperitivo del campionato, visto che con ogni probabilità le due squadre si ritroveranno a gareggiare nel girone meridionale. La partita amichevole con il Siena del prossimo 13 agosto allo stadio Rocchi, che già alcuni giorni fa era stata organizzata per le 18, è stata invece posticipata alle 20,30 dello stesso giorno.