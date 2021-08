Sabato 7 Agosto 2021, 07:00

Manca solo l'ufficialità per Dario D'Ambrosio, mentre cresce l'attesa per il girone e il calendario della Viterbese che verranno resi noti dopodomani. " Siamo fiduciosi sul fatto di poter cambiare raggruppamento e abbandonare il girone meridionale per essere inseriti in quello centrale" ha precisato il presidente Marco Romano.

Dopo una lunga trattativa iniziata poco meno di due mesi fa, Alessandro Dal Canto ha quindi il difensore centrale che aveva indicato dal suo primo approdo alla Viterbese come rinforzo per il reparto arretrato. È stato decisivo l'incontro di ieri con il presidente Romano ed il giocatore si è anche unito ai propri compagni a Canepina. Adesso bisognerà valutare come il tecnico vorrà schierare la propria retroguardia con l'arrivo di D'Ambrosio.

A questo punto, la società di via della Palazzina potrebbe decidere anche di privarsi di uno dei difensori attualmente in rosa. Potrebbe partire uno tra Vincenzo Camilleri e l'olandese Junior van Der Velden. Con i suoi nuovi compagni si sta continuando ad allenare anche il centrocampista Michel Adopo, il cui rinnovo del prestito dal Torino era stato ufficializzato nei giorni scorsi. Il giocatore francese rappresenta un ottimo innesto per il reparto, anche se la Viterbese potrebbe piazzare nei prossimi giorni anche un altro colpo. Ha raggiunto il gruppo anche il difensore di fascia sinistra Oliver Urso, che aveva saltato le scorse settimane di preparazione.

Per quanto riguarda i gironi e i calendari sembrava ci fosse qualche possibilità che il tutto fossecanticipato a ieri. Invece tutto si svolgerà lunedì prossimo, come era stato precedentemente stabilito. In linea di massima, nella mattina di dopodomani dovrebbero uscire già i gironi, mentre la sera alle 19 verranno resi noti i calendari. Dopo le decisioni del Tar del Lazio negli ultimi giorni e le anticipazioni sulle squadre che saranno ripescate, ci sono concrete possibilità che la Viterbese possa finalmente abbandonare il girone meridionale dopo tre anni ed essere inserita nel raggruppamento centrale.

La Viterbese si allenerà anche oggi, mentre per domani è prevista la quarta amichevole programmata per la preparazione precampionato che vedrà i gialloblù opposti alla Roma Primavera alle 18 sul terreno di gioco di Canepina. La partita si svolgerà a porte chiuse.