30 Maggio 2021

di Paolo Graziotti

(Lettura 2 minuti)







Le vicende della Sambenedettese complicano il mercato della Viterbese. Non solo D'Ambrosio, adesso è a rischio anche la trattativa che la società di via della Palazzina voleva intavolare per portare in gialloblù l'attaccante argentino Facundo Lescano. Nelle scorse settimane la Viterbese si era posta come obiettivi sia il difensore Dario D'Ambrosio, che la punta sudamericana. Entrambi i giocatori, che hanno già esperienza in Serie C e sarebbero quindi risultati degli ottimi profili per rinforzare la nuova squadra di Alessandro Dal Canto, sono ancora legati alla Sambenedettese ma le vicende riguardanti i gravi problemi economici del sodalizio marchigiano nelle settimane scorse potevano far pensare ad un facile svincolo di entrambi i giocatori. La Sambenedettese ha però adesso un nuovo acquirente che presto farà tutti i passi necessari per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. A questo punto nemmeno lo svincolo dei due giocatori che interessano alla Viterbese sarà facile come poteva sembrare fino a qualche settimana fa. La società gialloblù sta ovviamente monitorando la situazione in questi giorni e, nel caso in cui D'Ambrosio e Lescano non dovessero più svincolarsi dalla Sambenedettese, virerà su altri obiettivi. Al momento la squadra gialloblù ha già due elementi di grande affidabilità in difesa come Emmanuel Mbende e Vincenzo Camilleri, ma voleva rinforzare il pacchetto arretrato con l'arrivo di un altro centrale di esperienza come poteva essere D'Ambrosio. In attacco la Viterbese ha già dei profili di categoria come Murilo e Tounkara, oltre ai giovani Simonelli e Tassi. Ma, anche in questo caso, sta cercando due altri elementi che possano garantire gol pesanti per far recitare alla squadra gialloblù un ruolo da protagonista in occasione della prossima stagione. Più in discesa sembra invece la trattativa che porta all'altro attaccante Emilio Volpicelli, che proprio mercoledì scorso terminato la sua stagione dopo l'eliminazione dai play off del Matelica ad opera del Renate nel primo turno della fase nazionale della competizione. La società di via della Palazzina ha già pronto un contratto biennale per l'attaccante, che nel tridente offensivo può ricoprire il ruolo sia di punta centrale che di esterno. Nei prossimi giorni i dirigenti della Viterbese dovrebbero incontrarsi con l'entourage del giocatore che però ha anche altre richieste dopo l'ottima stagione disputata con la maglia del Matelica.