Domenica 24 Luglio 2022, 06:05

La Viterbese saluta ufficialmente Oliver Urso, che passa al Novara e si ritrova nuovamente oggi a Soriano nel Cimino per iniziare poi la seconda parte della preparazione a Canepina. Dopo una lunga trattativa, il club di via della Palazzina e la società piemontese hanno trovato finalmente l'accordo per il trasferimento di Oliver Urso che lascia la Viterbese dopo tre stagioni.

Quest'ultimo non rientrava più nei piani della Viterbese, dato che secondo le intenzioni della società di via della Palazzina il posto lasciato scoperto da Urso sulla fascia sinistra sarà ricoperto dal 2002 Davide Manarelli arrivato a titolo definitivo dal Sassuolo e che ha suscitato una buona impressione nella partitella in famiglia di venerdì scorso dove è andato anche in gol. Anche se comunque il mercato in entrata dovrà portare anche un'alternativa a Manarelli, a meno che la Viterbese anche per questa situazione non voglia puntare su qualche giovane che si trova già in casa.

«Alcuni giocatori che hanno fatto bene con la Primavera la scorsa stagione - ha detto il direttore generale Francesco Pistolesi - sono stati aggregati alla prima squadra. Come tutti sanno Il nostro è un lavoro in prospettiva». Il tecnico Giacomo Filippi comincerà quindi a valutare se qualcuno dei ragazzi che hanno guadagnato la promozione nel campionato di Primavera 2 possa già fare al caso della prima squadra.

Intanto arrivano novità importanti proprio dal Settore giovanile dove Patrizio Fimiani è il nuovo responsabile unico. L'ex portiere gialloblù era già responsabile la scorsa stagione delle tre under regionali ed Élite, in questa sarà responsabile anche delle due under 15 ed under 17 nazionali. «Ringrazio la società e il presidente per l'opportunità che mi hanno concesso - ha detto Fimiani - già la scorsa stagione abbiamo lavorato bene insieme al direttore generale Francesco Pistolesi ottenendo dei buoni risultati. C'è tanto entusiasmo e speriamo di valorizzare soprattutto ragazzi del territorio, questo sarà l'obiettivo primario. La società si aspetta tanto dal settore giovanile e speriamo quindi di portare buoni risultati».