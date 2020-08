© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il calcio fatto di pressing di Agenore Maurizi, contro l'agonismo delle squadre del Sud. Sarà questo uno dei motivi della prossima stagione della Viterbese, che a meno di clamorosi ribaltoni, sarà inserita ancora una volta nel raggruppamento meridionale della Serie C. Che comunque il nuovo tecnico gialloblù già conosce. Siena, Campodarsego e Sicula Leonzio non si sono iscritte al prossimo campionato. La mancata partecipazione della Sicula Leonzio destinerà la squadra gialloblù a disputare il girone meridionale, che sarà ancora più competitivo è difficile degli anni scorsi. Al posto del Campodarsego, che ha rinunciato nonostante la vittoria del proprio girone di Serie D, sarà ripescato il Legnago.A completare i quadri della Serie C per rimpiazzare le altre non iscritte Siena e Sicula Leonzio saranno ripescate due società virtuose che erano retrocesse sul campo, ma hanno fatto domanda di riammissione, quali Giana Erminio e Ravenna. Ecco quindi che viene liberato un posto in più nel girone meridionale. Oltre alle 16 squadre già sicure di appartenere a questo raggruppamento, le caselle ancora scoperte saranno riempite da una compagine tra Bitonto e Foggia e poi fra tre squadre da scegliere tra Viterbese, Ternana, Teramo oltre alla perdente dello scontro playout di Serie B tra Perugia e Pescara. Nel caso in cui a spuntarla in questo spareggio fossero gli abruzzesi, la Viterbese andrebbe sicuramente nel girone meridionale insieme a Ternana e Teramo con il Perugia che giocherebbe al Nord. Anche in caso di retrocessione del Pescara, difficilmente la Viterbese sarebbe esentata da girone meridionale, visto che con ogni probabilità sarebbe la Ternana ad essere spostata al Nord. Con la Viterbese inserita nuovamente nel girone meridionale, sarebbe veramente difficile parlare di promozione in Serie B, dovendo competere soprattutto con squadre del calibro e del blasone di Bari e Palermo. Per non parlare poi del Pescara, nel caso gli abruzzesi dovessero perdere lo spareggio salvezza contro il Perugia.Nonostante un girone di ferro, la Viterbese è comunque chiamata ad allestire una squadra competitiva non solamente per provare a guadagnare comunque il salto di categoria. Ma anche perché, in vista della prossima stagione dove sembra inevitabile la riforma del campionato, resta l'incognita della Serie C Elite a partire dalla stagione 2021/22. Si tratterebbe di un campionato in un unico girone di sole 20 squadre, mentre le altre sarebbero retrocesse in una sorta di Serie D semi professionistica. Per far parte di questa eventuale Serie C Elite, soluzione comunque non gradita al presidente Marco Romano, la Viterbese dovrebbe però arrivare almeno tra le prime sette nel campionato che si appresta ad affrontare con inizio il prossimo 27 settembre. Le 16 squadre attualmente sicure di partecipare al prossimo girone meridionale sono le seguenti: Avellino, Cavese, Casertana, Paganese, Turris, Juve Stabia, Palermo, Catania, Trapani, Vibonese, Catanzaro, Potenza, Picerno, Bari, Monopoli e Virtus Francavilla.