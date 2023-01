Viterbese, parte il repulisti: via il ds Magoni e l'allenatore Pesoli. In panchina il papabile è Lopez

Rifondazione Viterbese. Nel giro di un'ora la società di via della Palazzina ha comunicato la rescissione consensuale del contratto con il direttore sportivo Oscar Magoni e il licenziamento dell'allenatore Emanuele Pesoli.

La prima nota, delle 15,52: «La US Viterbese 1908 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Direttore Sportivo Oscar Magoni per una risoluzione consensuale del contratto. La società gialloblù augura allo stesso Magoni un futuro ricco di successi, sia professionali che personali». E fuori uno.

Da lì a brevissimo la seconda notizia arrivata prima dalla pagina Facebook e poi alle redazioni, alle 17,07: «La Us Viterbese 1908 - si legge - comunica di aver sollevato Emanuele Pesoli dall’incarico di guida tecnica della prima squadra. La società desidera esprimere la massima gratitudine a Mister Pesoli ed al suo staff per l’impegno e la professionalità dimostrati fin dal giorno del loro arrivo a Viterbo a cominciare dal grande lavoro svolto con la squadra Primavera e la vittoria del campionato nella passata stagione. A Pesoli e al suo staff i migliori auguri per il prosieguo della carriera».

E adesso sulla panchìna gialloblù dovrebbe arrivare una vecchia conoscenza: Giovanni Lopez.