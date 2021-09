Giovedì 30 Settembre 2021, 06:15

"Giusto cambiare mentalità, ma la nostra rimane una squadra forte". Dopo il pari casalingo con la Vis Pesaro nel turno infrasettimanale di martedi scorso allo stadio Enrico Rocchi, la Viterbese è l'ultima in classifica insieme al Teramo a cui farà visita proprio sabato prossimo. Il presidente gialloblù Marco Romano resta però ottimista per il proseguo della stagione. Dopo la partita con i marchigiani dell'altro ieri il tecnico Alessandro Dal Canto si è lasciato andare ad un duro sfogo che aveva come bersaglio la squadra. "Dobbiamo avere una reazione e un approccio differente perché regaliamo punti - ha specificato - e dopo trovare le vittorie e riprendere il cammino è difficile. Continuiamo a dire che ci rialzano e facciamo un campionato importante, ma qui dobbiamo raspare per tirarci fuori della bassa classifica. Che è un'altra roba". Dopo la buona prova contro il Pescara di sabato scorso, quando la squadra aveva sfiorato la vittoria in casa della capolista, ci si aspettava la stessa determinazione e lo stesso approccio con la Vis Pesaro ma non è stato così. Sicuramente la vittoria in Coppa Italia prima dell'inizio del campionato contro il Gubbio e poi la strepitosa rimonta sul campo della Fermana In occasione della prima giornata avevano illuso tutti sul fatto che questa squadra potesse compiere grandi imprese. I risultati delle ultime settimane però stanno mostrando il contrario. Il presidente Romano resta però fiducioso ed è sicuro che la squadra ha tutte le possibilità per tirarsi fuori da questa situazione. "Dobbiamo anche cambiare mentalità - ha detto il numero uno di via della Palazzina - ma sono sicuro che usciremo da questa situazione poiché abbiamo valori tecnici per sollevarci. Nel calcio ci sono dei periodi in cui le cose ti vanno tutte storte e la Viterbese sta attraversando appunto uno di questi momenti". Per tirarsi fuori dalla melma della zona retrocessione, la squadra gialloblù guarda ora alla partita in programma sabato prossimo sul terreno di gioco del Teramo il cui inizio di stagione è stato molto difficile proprio come quello della Viterbese. Infatti le due squadre sono entrambe in fondo alla classifica con 3 punti in sei partite. "La partita di Teramo non è fondamentale - ha concluso il presidente Romano - ma è sicuramente importante per il nostro cammino in campionato". Proprio in vista della gara in Abruzzo, la Viterbese dovrà fare i conti anche con l'infermeria. Sarà sicuramente assente il difensore Riccardo Martinelli, da valutare invece le condizioni del compagno di reparto Junior Van Der Velden.