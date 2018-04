Viterbese, parla Camilli: «Ecco perché Giannichedda se ne è andato». I misteri sul campo del Pilastro

Nessun esonero, ma dimissioni volontarie. Il patron della Viterbese, Piero Camilli, chiarisce gli aspetti della vicenda che mercoledì mattina ha portato alla partenza di Giuliano Giannichedda e al ritorno di Stefano Sottili, esonerato appena otto giorni prima.



«Giannichedda - spiega Camilli - sarebbe dovuto arrivare con tutti i componenti del suo staff. Quando li ha contattati, però, questi avevano già degli impegni e quindi non sono potuti venire. A questo punto Giannichedda si è trovato solo e mi ha detto che non se la sentiva di continuare. La sconfitta interna patita contro il Piacenza non c’entra nulla. Ora siamo in lizza comunque per traguardi importanti, vogliamo arrivare più in alto possibile in campionato e vincere la Coppa Italia». Il patron pone anche di nuovo l’accento sulle difficoltà logistiche a cui ha dovuto far fronte la squadra durante questa stagione.



«Siamo l’unica squadra in Italia che è costretta sempre ad allenarsi da una parte o dall’altra, noi siamo arrivati cinque anni fa ed eravamo in Eccellenza, in questo periodo abbiamo corso e adesso siamo nelle prime posizioni del campionato di Serie C e dobbiamo affrontare una finale di Coppa Italia. A Viterbo invece le strutture sono rimaste quelle adatte per una squadra di Terza categoria. Per i lavori al campo del Pilastro non ho più sentito nessuno dell’amministrazione comunale. Ma sinceramente non ho nemmeno fiducia in quelli che verranno dopo di loro».



Camilli parla anche della scarsa affluenza di pubblico. «Con quello che siamo riusciti a fare in questi anni, mi aspettavo una risposta maggiore da parte della città. Con l’afflusso di pubblico che abitualmente viene alle nostre partite, credo che Viterbo possa meritarsi al massimo l’Eccellenza». La squadra sta preparando la partita di campionato di domani contro l’Alessandria. I gialloblù affronteranno nuovamente i piemontesi sempre al Rocchi, anche mercoledì prossimo alle 18,30 per la finale di andata della Coppa Italia. Dopo una grande rimonta coincisa con l’arrivo in panchina del tecnico Michele Marcolini, in queste ultime settimane l’Alessandria ha rallentato la sua corsa.



Ci sarà poi da valutare se domani i piemontesi giocheranno una partita di contenimento, per non scoprire troppo le proprie carte in vista della Coppa. Domani la Viterbese recupera in avanti Claudio De Sousa che potrebbe quindi partire come titolare. A centrocampo rientra Alessio Benedetti. Intanto, alla segreteria del Rocchi, sono in vendita i tagliandi per la finale di Coppa, la prevendita durerà fino a lunedì 11 aprile.







Venerd├Č 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:32



© RIPRODUZIONE RISERVATA