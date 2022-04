Sabato 16 Aprile 2022, 06:35

La Viterbese dovrà giocarsi la salvezza ai playout, adesso lo dice anche la matematica. La stessa matematica dice anche che, perdendo sabato prossimo a Carrara nell'ultima giornata della stagione regolare, i gialloblù potrebbero addirittura affrontare gli spareggi come penultimi. Visto che le quattro squadre che giocheranno i playout sono racchiuse nell'arco di appena 2 punti.

Giovedì sera, la Viterbese ha rimandato di nuovo l'appuntamento con la vittoria casalinga non riuscendo a sfondare il muro del Montevarchi, che soprattutto nella ripresa ha eretto un vero e proprio fortino davanti alla sua porta. Pur accettando la dura sentenza del campo. "Meritavamo di vincere, ma aldilà di questo il nostro destino era quasi sicuramente quello di fare i playout" ha detto il presidente Romano, il numero uno di via della Palazzina recrimina sulla direzione arbitrale.

"Ci criticano ogni volta perché tocchiamo gli arbitri - ha detto - comunque c'erano due rigori netti, lo si può vedere anche dalle immagini. Non contesto questo però, sta alla capacità degli arbitri capire se un'azione è rigore oppure no. Però nella ripresa non siamo potuti rientrare in campo perché una panchina intera è stata cacciata i quanto davamo fastidio al quarto uomo. Seguo il calcio da quando ero bambino e una panchina intera cacciata tra il primo e il secondo tempo non l'avevo mai vista".

C'è da dire che il provvedimento non ha toccato comunque staff tecnico e giocatori. Subito dopo aver decretato la fine del primo tempo, l'arbitro è stato fermato da alcuni dirigenti gialloblù prima di rientrare nel tunnel che gli chiedevano spiegazioni probabilmente sulla valutazione dell' aterramento di Semenzato nell'area di rigore del Montevarchi per cui la Viterbese aveva chiesto il calcio di rigore. Il secondo episodio dubbio ha riguardato invece un atterramento di Bianchimano sempre nell'area avversaria ospite verso la fine della partita.

"Vincendo questa partita - ha continuato Romano - non eravamo ancora matematicamente ai playout perché se noi poi avessimo vinto anche a Carrara e il Montevarchi perdeva con il Gubbio lo avremmo agganciato in classifica e ci saremmo salvati direttamente visto il nostro vantaggio negli scontri diretti. Comunque ora ci giochiamo playout e ne dobbiamo essere felici, visto che a gennaio eravamo ultimi. C'è tanto rammarico per come è andata questa stagione, che è stata tribolata fin dall'inizio, dobbiamo stringere i denti e salvare la categoria. Sul futuro della società, rifletteremo dopo aver ottenuto l'obiettivo della salvezza. La categoria non influirà sulla mia decisione di restare o meno".

Al di là della discutibile decisione arbitrale, giovedì sera la squadra gialloblù ha palesato i soliti limiti che non le permettono di vincere, quando giocando in casa si trova costretta a fare la partita. Ancora una volta, la formazione di Alessandro Dal Canto ha mostrato di essere troppo dipendente dalle giocate di Emilio Volpicelli. E quindi di essere meno efficace in zona gol in una serata in cui, anche perché non al meglio, l'attaccante non ha giocato una delle sue partite migliori.