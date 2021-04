La Viterbese pareggia 0-0 a Francavilla: playoff lontani, ma la squadra c'è

La Viterbese pareggia 0-0 a Francavilla e saluta in maniera, quasi definitiva, il sogno playoff. In Puglia, la compagine allenata dal tecnico Agenore Maurizi ha giocato una gara tosta: non ci sono state tante occasioni ma le due squadre si sono fronteggiate con orgoglio e con la voglia di superarsi. Simonelli e Tounkara i più attivi in casa Viterbese, mentre sulla sponda Francavilla Ciccone è stato il più intraprendente. Alla fine, il pari è il risultato più giusto con il Francavilla che fa un passettino salvezza e con la Viterbese che chiuderà il campionato contro Catanzaro e Teramo cercando di togliersi altre soddisfazioni.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Costa 6; Celli 6, Pambianchi 6 (17’st Marino sv), Caporale 6; Calcagno 5.5 (33’st Miccoli sv), Carella 5.5, Franco 6 (33’st Zenuni sv),Tchetchoua 6 (24’st Mastropietro sv), Nunzella 6; Ciccone (17’st Maiorino sv), Vasquez 5.5. A disp. Crispino, Negro, Castorani, Sparandeo, Adorante. All.: Colombo 6

VITERBESE (4-3-3): Daga 6.5; Baschirotto 6, Mbende 6.5, Camilleri 6.5, Urso 6, Adopo 6 (40’st Besea sv), Salandria 6 (45’st Sibilia sv), Zanon 6 (17’st Ammari sv); Simonelli 6 (40’st Menghi M. sv), Rossi 6 (17’st Tassi sv), Tounkara 7. A disp. Bisogno, Bianchi, Falbo, Porru. All.: Maurizi 6

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria

Note: Ammoniti Celli, Marino, Zanon, Cancellieri. Recupero pt 1’; st 4’

