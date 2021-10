Mercoledì 27 Ottobre 2021, 06:50

Sono ore decisive alla Viterbese per il tesseramento del brasiliano Alvaro Iuliano, mentre dal giudice sportivo arriva una magra consolazione dopo la sconfitta di sabato scorso a Lucca. La società toscana è stata infatti multata di 4.000 euro perché, nell'ultimo quarto d'ora di gara, i suoi raccattapalle hanno ritardato per diverse volte la restituzione del pallone, facendo così passare secondi preziosi con la loro squadra in vantaggio per 1-0. Il fatto era stato denunciato anche dal tecnico gialloblù Giuseppe Raffaele dopo la partita. Senza dubbio si tratta di un provvedimento esemplare, anche se comunque sta di fatto che la Viterbese è uscita dal terreno di gioco con zero punti. Il centrocampista Alvaro Iuliano si è allenato anche ieri pomeriggio con i compagni di squadra, a breve la società prenderà una decisione sul suo tesseramento che terrà conto soprattutto delle condizioni atletiche del giocatore. C'è da dire che, anche altre squadre che hanno avuto delle difficoltà in questo inizio di stagione, stanno ricorrendo al mercato degli svincolati per rinforzarsi. Intanto la Viterbese sta preparando la gara casalinga di sabato prossimo contro l'Ancona Matelica. Giuseppe Raffaele dovrà pensare anche alla sostituzione sulla fascia sinistra di Oliver Urso, squalificato per un turno dopo l'espulsione arrivata sabato scorso Al suo posto potrebbe essere impiegato Niccolò Ricchi che aveva il posto da titolare all'inizio della stagione, mentre ultimamente è stato sempre in panchina. Da valutare anche le condizioni del centrocampista Fabio Foglia, che non ha giocato le ultime partite a causa di un infortunio alla caviglia. Un suo recupero sarebbe quantomai importante, visto che il centrocampo è proprio il reparto in cui la Viterbese è più scarsa a livello numerico. L' Ancora Matelica, che per uno strano scherzo del calendario sarà di scena sabato allo stadio Enrico Rocchi e poi il prossimo 3 novembre ospiterà i gialloblù nel turno secco di Coppa Italia, si è segnalata senza ombra di dubbio come una delle più liete sorprese di questo inizio di campionato. Da alcune partite però i marchigiani hanno rallentato la loro marcia, tanto da subire tre sconfitte in quattro gare, di cui le ultime due consecutive. Proprio nello scorso turno di campionato, l'Ancona Matelica è stata sorprendentemente battuta in casa dalla Fermana che grazie a questo successo ha lasciato l'ultimo posto attualmente occupato in solitudine dalla Viterbese.