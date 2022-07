Venerdì 22 Luglio 2022, 06:25

Sono ore decisive per il passaggio dell’esterno sinistro della Viterbese Oliver Urso al Novara. La trattativa non è ancora andata a buon fine a causa del mancato accordo economico tra le parti. Ieri sera il direttore sportivo il gialloblù Mariano Fernandez ha incontrato nuovamente i dirigenti della società piemontese e l’operazione potrebbe essere già ufficializzata stamattina.

Il classe 1999, da tre anni a Viterbo, non rientrava più dei piani della società di via della Palazzina. Urso lascia sicuramente con l’immagine più bella legata al gol del 2-0 segnato lo scorso 14 maggio nella partita di ritorno dei playout contro la Fermana disputata allo stadio Enrico Rocchi. Per sostituirlo sulla fascia sinistra, la Viterbese punta su un altro giocatore under che dovrebbe essere l’ultimo ad arrivare per quello che riguarda i giovani. Dopodiché la società di via della Palazzina comincerà a valutare anche il mercato degli over.

La squadra continua ad allenarsi sul manto erboso di uno stadio Rocchi molto peggiorato rispetto a quello della stagione scorsa. «Non abbiamo abbastanza disponibilità di acqua per innaffiare l’impianto - spiega il direttore sportivo Francesco Pistolesi - in questo periodo di siccità, giustamente il Comune ha destinato l’acqua per altre priorità. La ditta che gestisce il manto erboso è stata allo stadio anche mercoledì, la nuova semina è stata fatta però serve solo che piova. Purtroppo questa situazione non dipende da noi».

La squadra lunedì prossimo comincerà la seconda fase della preparazione a Canepina. Ma tornerà allo stadio Rocchi per la prima amichevole stagionale domenica 31 alle 17,30 contro la Primavera della Roma.