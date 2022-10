Martedì 11 Ottobre 2022, 05:40

Dopo la confortante vittoria di sabato scorso a Monopoli, la Viterbese prepara la difficile trasferta sul terreno di gioco della capolista Catanzaro in programma sabato prossimo. Il direttore sportivo Mariano Fernandez invita a guardare avanti con rinnovato ottimismo e spegne il caso Volpicelli.

"A Monopoli abbiamo ottenuto una vittoria importantissima su un campo tra l'altro molto difficile - spiega - nel primo tempo siamo stati propositivi e nella ripresa abbiamo contenuto bene il forcing avversario. Dopo la figuraccia con il Latina abbiamo reagito bene a Monopoli ed era quello che ci aspettavamo dalla squadra. Con l'Andria meritavamo di vincere, la squadra ha giocato bene anche contro Messina, Pescara e Juve Stabia, abbiamo fatto male solamente con il Latina dove effettivamente non siamo scesi in campo. Però la vittoria di Monopoli ci fa guardare avanti con fiducia per il raggiungimento del nostro obiettivo che è quello di salvarci. Ci saranno ancora delle difficoltà, dovremo ancora soffrire, in quanto abbiamo comunque cambiato sistema di gioco, abbiamo una squadra di giovani che devono crescere e facciamo il minutaggio, la squadra e la società sono unite comunque per raggiungere il nostro obiettivo".

Le ultime due vittorie della squadra gialloblù, in Coppa Italia mercoledì scorso contro il San Donato Tavernelle e sabato sul terreno di gioco del Monopoli in campionato, sono arrivate senza l'utilizzo di Emilio Volpicelli tenuto sempre in panchina. Mariano Fernandez specifica che non esiste nessun caso. "Volpicelli per noi è un giocatore importante - specifica - come lo è ad esempio Mbaye e come lo sono gli altri giocatori. Semplicemente il mister ha fatto delle scelte".

In vista della partita sul terreno di gioco del Catanzaro in programma sabato prossimo alle 17,30 la squadra gialloblù recupera il giovane centrocampista Davide Di Cairano, assente sabato scorso a Monopoli, a causa della squalifica arrivata per il doppio giallo nel finale in occasione della gara contro il Latina allo stadio Enrico Rocchi di due settimane fa. La squadra calabrese si presenta all'appuntamento contro i ragazzi allenati da Giacomo Filippi come la compagine più in forma del momento.