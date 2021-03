10 Marzo 2021

di Paolo Graziotti

(Lettura 2 minuti)







"Puntare ai play-off restando umili" il giovane difensore della Viterbese, Oliver Urso, traccia la strada in vista della ripresa del campionato che vedrà la Viterbese impegnata mercoledì prossimo allo stadio Enrico Rocchi contro la JuveStabia." A mio avviso questa Viterbese - continua Urso - ha tutte le carte in regola per puntare a un obiettivo importante come i play-off. È chiaro però che, in quest'ultimo scorcio di campionato, dovremo migliorare sotto alcuni aspetti e soprattutto dovremo lavorare sodo come stiamo facendo adesso seguendo le indicazioni del nostro allenatore. Pensare di esserci già salvati sarebbe però un grosso errore, dobbiamo continuare a guardarci indietro anche perché le squadre che attualmente hanno meno punti di noi stanno facendo molto bene e stanno risalendo in classifica. Puntare ai play-off va bene, ma dobbiamo restare umili con la consapevolezza che il discorso salvezza non è affatto accantonato". Oliver Urso è senza ombra di dubbio una delle note più positive di questa stagione gialloblù. Già ad inizio campionato, quando la Viterbese era in grossa difficoltà e faticava a fare punti, l'esterno ex Rimini era sempre tra i migliori in campo e la sua assenza si è fatta molto sentire quando è stato assente per un breve infortunio. Insieme al compagno di squadra Baschirotto, costituisce adesso uno dei punti di forza della squadra sulle corsie laterali. "Sono soddisfatto di come stanno andando le cose durante questa stagione - commenta ancora Urso - anche perché, dopo aver giocato nelle Giovanili, ci ho messo qualche anno ad impormi nel calcio dei grandi. So che devo lavorare ancora tanto per migliorarmi, a Viterbo mi trovo bene e sono contento che il mio lavoro venga riconosciuto". Inizialmente Oliver Urso era considerato un esterno alto, oppure un quinto di fascia sinistra nel centrocampo a cinque. Con l'arrivo sulla panchina della Viterbese di Roberto Taurino, il giocatore è stato trasformato in un difensore esterno nello schieramento con la retroguardia a quattro. "È vero - conferma Urso - precedentemente ero utilizzato in un'altra posizione. Avevo però già ricoperto il ruolo in cui sono utilizzato adesso quando militavo nelle Giovanili del Cesena e quindi per me è stato comunque più facile adattarmi a giocare in questa nuova parte del campo. E poi sono comunque felice se il mio contributo in questo ruolo riesce ad aiutare la Viterbese". La compagine gialloblù si ritroverà oggi per iniziare a preparare la partita contro la JuveStabia, dopo aver goduto di tre giorni di riposo. Domenica prossima la formazione allenata da Taurino osserverà infatti un turno di pausa, in quanto da calendario avrebbe dovuto affrontare il Trapani che però proprio all'inizio della stagione non è stato ammesso al campionato.