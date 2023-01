Domenica 15 Gennaio 2023, 05:30

Battere il Messina per mettere un mattone fondamentale verso la salvezza. Stadio Rocchi ore 17,30, la squadra gialloblù affronta uno scontro diretto nella lotta per non retrocedere dove è chiamata obbligatoriamente a vincere per ridurre il gap dal sestultimo posto. Sarà della partita l’ultimo arrivato Antonino Barillà. L’esperto centrocampista classe 1988, ex Sampdoria e Parma, partirà dalla panchina. Ma potrebbe entrare in campo nel corso della ripresa, con ogni probabilità al posto di Rabiu che non ha ancora i novanta minuti nelle gambe ma che dovrebbe partire dall’inizio per formare la coppia di centrocampo insieme a Megelaitis. Rabiu prenderebbe infatti il posto dello squalificato Mbaye, che sarà quindi assente insieme a Semenzato anche lui ha appiedato per un turno dal Giudice sportivo.

Non saranno della partita nemmeno l’influenzato Andreis e l’infortunato Nesta. Rientrano invece Mungo Marotta, Monteagudo e D’Uffizi. Proprio Marotta, che in settimana ha mostrato di aver recuperato dopo l’infortunio dello scorso dicembre, partirà probabilmente dalla panchina con la coppia d’attacco che sarà formata da Volpicelli e Polidori. In difesa, al posto dello squalificato Semenzato, potrebbe invece esordire il giovane Christophe Renault arrivato la settimana scorsa. Convocato anche il centrocampista franco-senegalese Aly Ndom, allenatosi con i nuovi compagni per la prima volta venerdì scorso.

«Quella contro il Messina è una partita di importanza unica, perché sappiamo tutti che è uno scontro diretto - ha affermato il tecnico Emanuele Pesoli - dobbiamo continuare questo trend positivo che abbiamo intrapreso dalla partita con il Giugliano in poi. La squadra è in crescita, è motivata e sta lavorando in una maniera determinata. Sotto questo aspetto mi sento tranquillo». Quello che scenderà oggi in campo sarà un Messina molto motivato, visto che la squadra siciliana ha ritrovato la vittoria domenica scorsa dopo due mesi proprio in coincidenza con il ritorno in panchina di Ezio Raciti.

«Per noi è una partita importantissima, è la gara dell’anno» ha detto il tecnico. Inoltre, anche la formazione giallorossa si è rinforzata sul mercato per cercare la rimonta in una classifica che la vede al momento all’ultimo posto. Oltre all’estremo difensore Ermanno Fumagalli, che fino a circa un mese fa difendeva i pali della Viterbese, la squadra dello Stretto ha ingaggiato giocatori importanti quali il centrocampista tedesco, con una lunga militanza in Serie B, Oliver Kragl, l’attaccante Leonardo Perez e il difensore Michele Ferrara.

COSÌ IN CAMPO

Viterbese (4-4-2): Bisogno; Renault, Ricci, Riggio, Devetak; Pavlev, Rabiu, Megelaitis, Rodio; Volpicelli, Polidori. A disp. Dekic, Montaperto, Barillà, Mungo, D’Uffizi, Marotta. Ndom, Spolverini, Kone, Carannante Monteagudo, Meola, Cats. All. Emanuele Pesoli.

Messina (4-3-3): Fumagalli; Konate, Ferrara, Filì, Versienti; Kragl, Mallamo, Fofana; Perez, Balde, Curiale. A disp. Lewandowski, Berto, Iannone, Marino, Zuppel, Napoletano, Ferrini, Ngombo, Grillo. All. Ezio Raciti.

Arbitro: Adalberto Fiero di Pistoia.