Domenica 6 Novembre 2022, 05:30

Una fetta di salvezza ce la giochiamo già oggi. Stadio Rocchi ore 14,30, la Viterbese affronta un Potenza in crescita, dopo l'arrivo dell'ex tecnico gialloblù Giuseppe Raffaele, che oggi vuole conquistare la prima vittoria esterna in campionato. Le due squadre sono entrambe appaiate al quint'ultimo posto in classifica e la partita odierna si presenta quindi come un'occasione unica che la formazione di Giacomo Filippi non può assolutamente sprecare.

“Quella contro il Potenza sarà una gara importante e l’abbiamo preparata bene - ha detto l'allenatore - siamo convinti di poter disputare una prestazione buona contro un avversario che ha cambiato allenatore da poco ed ha valori importanti. Pensiamo a noi stessi e a fare punti, perché è uno scontro diretto e lo giochiamo in casa. La squadra ha alternato prestazioni buone con altre sufficienti, dove qualche amnesia di troppo ci ha condizionato nel risultato. Dobbiamo lavorare su noi stessi per eliminare queste leggerezze". Dopo la buona prestazione mercoledì scorso in Coppa Italia contro il Giugliano, dovrebbe ritrovare la maglia da titolare Emilio Volpicelli che potrebbe fare coppia in attacco con Marotta.

A centrocampo sarà assente per squalifica il lituano Linas Megelaitis, per cui dovrebbero giocare Andreis, Mbaye e Mungo. Il Potenza ha guadagnato 5 punti nelle ultime 4 partite e mercoledì scorso è uscito dalla Coppa Italia dando comunque molto filo da torcere al Catanzaro capolista in campionato. "La Viterbese ha elementi come Marotta - ha detto il tecnico lucano Giuseppe Raffaele - che se gli dai spazio sa come farti gol. Volpicelli poi è un giocatore che ha qualità balistiche addirittura superiori alla categoria, quindi dobbiamo essere bravi a limitarlo da quel punto di vista".

Per Raffaele quello sulla panchina del Potenza è un ritorno, l'ultima volta che il tecnico è venuto a giocare a Viterbo guidando la compagine lucana era il 23 febbraio 2020 e in quell'occasione il Potenza si impose per 3-1. Intanto vola la Primavera gialloblù, che dopo il successo per 2-1 di ieri pomeriggio a Ronciglione contro l'Imolese, ha conquistato il quinto successo consecutivo e soprattutto la vetta della classifica.

VITERBESE (3-5-2): Fumagalli; Semenzato, Ricci, Monteagudo; Nesta, Andreis, Mbaye, Mungo, Rodio; Volpicelli, Marotta. A disp. Bisogno, Sorrini, Santoni, Riggio, D’Uffizi, Di Cairano, Pavlev, Aromatario, Manarelli, Polidori, Simonelli. All. Giacomo Filippi

POTENZA (4-3-3) Gasparini; Gyamfi, Legittimo, Girasole, Rillo; Del Pinto, Steffè, Sandri; Emmausso, Caturano, Di Grazia. A disp. Uva, Alastra, Celesia, Del Sole, Armini, Riccardi, Polito, Belloni, Laaribi, Verrengia, Masella, Talia, Schimmenti, Volpe. All. Giuseppe Raffaele

ARBITRO Fabio Rosario Luongo di Napoli