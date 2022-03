Domenica 6 Marzo 2022, 05:20

"Dobbiamo spingere forte per ottenere questi tre punti che alla fine del campionato per noi potrebbero essere vitali". Il tecnico della Viterbese, Francesco Punzi, suona la carica in vista del delicatissimo match di questo pomeriggio contro la Lucchese. Stadio Enrico Rocchi, ore 17,30, la squadra gialloblù deve battere I toscani per continuare a coltivare la speranza di poter ottenere la salvezza senza passare per la lotteria dei playout.

"Sarà importante la mentalità con cui affronteremo la gara - continua il tecnico - contrariamente a quanto successo nelle ultime tre settimane in questi giorni abbiamo potuto lavorare con continuità e questo ci ha aiutati a preparare meglio la gara. Rientra anche Martinelli e tutti i giocatori sono a disposizione". Per spingere la squadra verso la vittoria, il presidente Marco Romano si aspetta oggi anche l'aiuto del pubblico e quindi dovrei essere più numeroso rispetto alla media delle partite casalinghe. Per cercare di ritrovare la via del gol, smarrita ormai da tre partite. E sfatare il tabù Rocchi, dove la Viterbese non vince dello scorso novembre, la Viterbese potrebbe variare qualcosa in attacco. La Lucchese, che viaggia in una tranquilla posizione a ridosso dei playoff, scenderà in campo per non perdere e cercare di prendere almeno un punto che possa muovere la sua classifica.

"Nella partita di Viterbo - ha detto il tecnico rossonero Guido Pagliuca- a causa delle defezioni, cambieremo qualcosa nelle posizioni sul campo di qualche giocatore, sia a centrocampo che in attacco, cercando di mantenere invariati i nostri principi di gioco. La nostra attenzione deve essere alta per tutta la durata delle partite e a maggior ragione in una trasferta come quella di Viterbo. In un girone chiuso e difficile come il nostro, sono sempre gli episodi a fare la differenza e noi dobbiamo portarli a nostro favore con cattiveria sportiva e lucidità". Alla fine la Lucchese non è riuscita a recuperare l'attaccante Fedato e il difensore Papini, dovrà rinunciare Inoltre anche allo squalificato Nanni.

VITERBESE (3-4-1-2): Fumagalli; D'Ambrosio, Ricci, Martinelli; Calcagni, Adopo, Megelaitis, Mungo; Volpicelli; Polidori, Bianchimano. A disp. Bisogno, Polito, Semenzato, Iuliano, Murilo, D'Uffizzi, Pavlev, Urso, Marenco, Alberico, Maffei. All. Francrsco Punzi LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Corsinelli, Bellich, Bachini, Nannini; Frigerio, Minala, Collodel; Visconti; Belloni, Ruggiero. A disp. Cucchietti, Baldan, Quirini, Tumbarello, Picchi, Zanchetta, Gibilterra, Babbi, Rodriguez, Ubaldi, D’Ancona, Plai. All. Guido Pagliuca ARBITRO: Daniele Perenzoni di Rovereto