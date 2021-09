Sabato 18 Settembre 2021, 06:35

Il tecnico gialloblu Alessandro Dal canto scoglierà oggi gli ultimi dubbi su chi schierare nella delicatissima partita di domani allo stadio Enrico Rocchi, quando la Viterbese si troverà davanti il Cesena. In difesa si va verso una conferma della retroguardia a quattro con Vandervelden e D'Ambrosio come centrali, vista l'indisponibilità dello squalificato Martinelli appiedato per una giornata dopo l'espulsione di domenica scorsa ad Olbia. A centrocampo sicuri della casarca da titolare Megelaitis e Calcagni, mentre per il ruolo di seconda mezzala sono in ballottaggio Adopo e Foglia con quest'ultimo leggermente favorito sul compagno di reparto. Quella di domani non sarà certo una partita come le altre, visto che il Cesena negli ultimi decenni è una delle squadre che hanno fatto la storia del calcio italiano. Tra gli anni '70 e gli anni '80 i bianconeri hanno disputato 11 campionati di Serie A riuscendo a conquistare anche l'accesso in Coppa Uefa grazie a sesto posto arrivato nel '76. L'ultima partecipazione dei romagnoli al massimo campionato italiano risale però alla stagione 2010-11. Dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie B nel 2018, il Cesena è ripartito dalla Serie D e da due stagioni gioca in Serie C. L'entusiasmo non è più quello dei tempi d'oro ed anche se l'inizio di questo campionato è stato discreto con una vittoria e due pareggi. Mercoledì scorso è arrivata però l'eliminazione in Coppa Italia nella gara casalinga contro la Virtus Entella. Per questo la squadra di William Viali spera di conquistare tre punti importanti proprio domani contro la Viterbese. La partita sarà diretta da Mattia Pascarella di Nocera Inferiore.