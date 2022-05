Sabato 7 Maggio 2022, 05:40

Ci siamo. È l'ora del primo round. Stadio Bruno Recchioni ore 17,30, la Viterbese gioca la gara d'andata dei playout sul terreno di gioco della Fermana. Visto l'andamento della stagione regolare, che ha visto la formazione di Alessandro Dal Canto fare le cose migliori proprio in trasferta, la squadra gialloblù è chiamata ad ipotecare la salvezza già dalla partita odierna. Per evitare poi di dover ribaltare il risultato in uno stadio Rocchi che ha visto la Viterbese sempre in difficoltà quando c'era l'imperativo di vincere. D'Ambrosio e compagni dovranno quindi puntare alla vittoriao comunque a non uscire sconfitti, nonostante troveranno un ambiente caldissimo, come c'era da aspettarsi.

Nei giorni scorsi i tifosi della Fermana hanno chiamato infatti a raccolta tutta la città per stringersi attorno alla squadra in vista di questo appuntamento importantissimo per mantenere la categoria. Saranno diversi però anche i supporters della Viterbese che saranno presenti sugli spalti dello stadio Recchioni. "In queste due settimane abbiamo lavorato bene - ha detto il tecnico Alessandro Dal Canto - e poi arriviamo comunque dalla vittoria di Carrara. Se dovevo scegliere su come arrivare a questo playout dico che ci siamo comunque giunti nella maniera migliore. Se il fatto di essere arrivati in una posizione migliore in classifica ci avvantaggia, questo saprò dirlo solamente al termine dei 180 minuti di gioco. Certamente dovremmo scendere in campo per vincere, dovremmo stare anche attenti a non perdere. Questa cosa che ripeto praticamente da quando sono rientrato sulla panchina della Viterbese, acquista maggiore importanza proprio in vista di questa partita di andata".

L'allenatore non può disporre di tutti gli uomini dell'organico, visto che sono venuti a mancare per infortunio il difensore Vincenzo Polito e il centrocampista brasiliano Alvaro Iuliano. La squadra gialloblù si dovrebbe schierare con il tridente pesante che vede Mungo dietro le due punte Polidori e Volpicelli. Rispetto alla partita giocata nell'ultima giornata della stagione regolare a Carrara rientra in difesa anche Riccardo Martinelli che ha scontato il turno di squalifica che non gli aveva permesso di essere presente alla gara.

FERMANA (4-3-3): Ginestra; Alagna, Blondett, Spedalieri, Sperotto; Capece, Mbaye, Bugaro; Pannitteri, Marchi, Frediani. A disp. Moschin, Giannò, Rodio, Sangiorgi, Parodi, Molinaro, Pistolesi, Kyeremateng, Boateng. All. Gabriele Baldassarri. VITERBESE(3-4-12): Fumagalli; D'Ambrosio, Ricci, Martinelli; Semenzato, Calcagni, Megelaitis, Urso; Mungo; Volpicelli, Polidori. A disp. Bisogno, Marenco, Adopo, D'Uffizi, Pavlev, Bianchimano, Alberico, Maffei. All. Alessandro Dal Canto. ARBITRO: Ermanno Feliciani di Teramo