Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:20

Testa al Padova, con un occhio al campionato. Stadio Euganeo ore 15, la Viterbese affronta la corazzata veneta in trasferta nel quarto di finale in partita secca della Coppa Italia. Un' eventuale vittoria contro i biancoscudati darebbe prestigio e soprattutto morale alla squadra gialloblù. La società di via della Palazzina pensa però soprattutto al campionato, tanto che sono partiti per il Veneto diversi giocatori della Primavera, mentre non sono stati convocati elementi come ad esempio il bomber Michele Volpe che viene preservato per il campionato. A centrocampo probabilmente verrà fatta giocare ancora la coppia formata da Iuliano e Megelaitis, mentre la terza maglia potrebbe essere assegnata al giovane francese Adopo in cerca di minutaggio. In avanti il posto di attaccante centrale potrebbe essere appannaggio di Edoardo Tassi, che finora è stato poco impiegato in campionato anche a causa del recente infortunio. Sempre per quello che riguarda il reparto avanzato, una maglia da titolare potrebbe essere assegnata anche a Marco Simonelli.

Anche il Padova potrebbe attuare un leggero turnover per vedere all'opera i giocatori che sono stati meno impiegati fino a questo momento. Per un tempo potrebbe essere impiegato anche il difensore albanese Afrim Ajeti ex Crotone arrivato da qualche giorno dal mercato degli svincolati. Il tecnico del Padova Massimo Pavanel, ha già affrontato la Viterbese alcune stagioni fa quando siedeva sulla panchina dell'Arezzo e non si fida dei gialloblù nonostante la loro classifica in campionato li veda occupare l'ultimo posto in coabitazione con il Grosseto. "La Viterbese ha avuto qualche problema, ma è stata costruita per recitare un ruolo importante" ha detto. Nel caso la partita di oggi terminasse con il risultato di parità dopo i novanta minuti, si andrà avanti con i tempi supplementari e poi con i calci di rigore. La vincente della partita tra Viterbese e Padova affronterà poi in semifinale con gare di andata e ritorno la vincente dell'altro quarto di finale che vedrà di fronte Albinoleffe e Catanzaro.

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Germano, Ajeti, Monaco, Curcio; Saber, Ronaldo, Della Latta; Chiricò, Bifulco, Jelenic. A disp. Vannucchi, Gasbarro, Santini, Biasci, Cissè, Vasic, Nicastro, Settembrini, Ceravolo, Kirwan, Bifulco, Busellato, Cabianca. All. Massimo Pavanel VITERBESE (4-3-3): Bisogno; Fracassini, Van Der Velden, Marenco, Urso; Megelaitis, Iuliano, Adopo; Volpicelli, Tassi, Simonelli. A disp. Daga, D'Ambrosio, Pavlev, Ricchi, Calcagni, Foglia, Murilo, Spolverini, Natale, Ferramisco, D'Uffizi. All. Francesco Punzi ARBITRO: Filippo Giaccaglia di Jesi