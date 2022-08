Domenica 21 Agosto 2022, 05:15

Triestina, mercato, questione abbonamenti per la quale il presidente Marco Romano fa un appello alla città. Sono sempre tanti i cantieri aperti alla Viterbese. Oggi pomeriggio i gialloblù effettueranno un allenamento congiunto con la Triestina, con inizio alle 17 sul terreno di gioco dell’hotel Mancini di Roma. I giuliani stanno svolgendo la seconda parte della preparazione pre campionato nella capitale e in questo periodo incontreranno anche altre squadre laziali.

Nel test di oggi, il tecnico Giacomo Filippi si aspetta di vedere ulteriori progressi rispetto alla gara di sabato scorso a Canepina contro il Siena terminata con il punteggio di 1-1. Sotto osservazione sicuramente la difesa, che sarà diretta ancora una volta alla centrale Luca Ricci e che sabato scorso aveva mostrato di non avere ancora gli ingranaggi ben oliati. La retroguardia a tre presenterà inizialmente ancora un under tra Santoni e Vespa, mentre nella ripresa potrebbe essere schierato Riggio.

Sotto la lente di ingrandimento anche il centrocampo, dove va cementata l’intesa tra Mbaye e Megelaitis. Sulla trequarti avrà sicuramente più minutaggio Emilio Volpicelli, che qualche settimana fa è stato fermo a causa di un leggero infortunio e che sabato scorso a Canepina è stato impiegato solamente nel primo tempo per essere poi sostituito all’inizio della ripresa. Anche la Triestina milita in Serie C, seppur nel girone settentrionale, e costituisce quindi un banco di prova più che mai importante per la formazione gialloblù.

Riguardo al mercato c’è stato un interessamento da parte del Trapani, che mira a vincere il campionato di Serie D, per Andrea Bianchimano che però non scende di categoria. Per il resto, il direttore sportivo Mariano Fernandez è sempre alla ricerca di due esterni di centrocampo che potrebbero però arrivare una settimana prima circa dell’inizio del campionato. A tenere banco a via della Palazzina è però ancora la campagna abbonamenti, dopo un’impennata nei primi giorni, adesso la corsa alle tessere procede a rilento. Al momento sono circa 150 gli abbonamenti siglati.

«Nei prossimi giorni - ha detto il presidente Marco Romano - abbiamo intenzione di lanciare una nuova campagna pubblicitaria per promuovere di nuovo la campagna abbonamenti. Il nostro sogno sarebbe arrivare a 500, che crediamo sia nelle possibilità di una realtà come quella di Viterbo anche se siamo consci che sarà molto difficile. I viterbesi si devono rendere conto però di quanto sia importante avere un titolo di Lega Pro, molte realtà proprio come quella di Viterbo pagherebbero per averlo».