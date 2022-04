Sabato 23 Aprile 2022, 05:35

Novanta minuti per decidere il proprio futuro. Carrara, Stadio dei Marmi ore 17,30, la Viterbese affronta la compagine locale nell'ultima giornata della stagione regolare con l'obbligo di fare il risultato per evitare brutte sorprese nella griglia dei playout. Tutto può ancora succedere, essendo le quattro squadre impegnate negli spareggi per non retrocedere racchiuse in appena due punti, in caso di sconfitta la Viterbese potrebbe affrontare i playout addirittura come penultima.

"Siamo all'ultima giornata di campionato - ha detto il tecnico Alessandro Dal Canto - ma non c'è ancora nulla di delineato né avanti né in coda, quindi credo si tratterà di una gara equilibrata. È vero dipende da noi, vincendo ci garantiremmo almeno il quartultimo posto, però questo potrebbe non succedere perché andiamo ad affrontare una buona squadra e quindi dovremo aspettare il risultato degli altri. Posso garantire però che faremo di tutto per poterci garantire la posizione migliore nei playout. Però è ancora tutto aperto, può ancora succedere di tutto. Non ci resta altro che chiudere gli occhi e giocare, poi dopo la partita faremo le nostre valutazioni".

La gara di oggi contro i toscani allenati dall'ex bomber di Empoli e Udinese Totò Di Natale, si presenta difficilissima per vari motivi. La Carrarese ha fatto malissimo in questa stagione in trasferta, totalizzando però gran parte dei suoi punti in classifica proprio nelle gare casalinghe. La formazione di Totò Di Natale, arriva inoltre dal clamoroso kappao della giornata precedente dove è stata sconfitta addirittura per 6-0 dal Cesena e proprio oggi cerca una vittoria sia per riscattarsi, sia per accaparrarsi quei tre punti che le permetterebbero di partecipare ai play-off. Proprio per questa partita la società toscana ha inoltre fissato il prezzo del biglietto per la gradinata a 1 euro per avere un maggior afflusso di pubblico per sostenere la propria squadra. La Viterbese dovrà stare attenta anche alla situazione dei dei diffidati che, in caso di ammonizione nella gara odierna, salterebbero la prima partita dei playout. Per questo Volpicelli e D'Ambrosio potrebbero partire dalla panchina. Il tecnico della formazione apuana Totò Di Natale, conosce bene la Viterbese e non sottovaluta assolutamente la partita odierna. "La rosa - ha detto - è migliore di quello che dice la classifica perché ci sono individualità assolute per la categoria e giovani interessanti con alle spalle un tecnico come Dal Canto che è da tempo sulla cresta dell'onda in Serie C".

CARRARESE (3-5-2): Vettorel; Rota, Marino, Sabotic; Grassini, Battistella, Bertipagani, Tunjov, Semprini; Infantino, Giannetti. A disp. Barone, Mazzini, Bevilacqua, D'Auria, Energe, Bagnoli, Doumbia, Bramante, Khailoti, Arcuri. All. Totò Di Natale

VITERBESE (4-3-1-2): Fumagalli; Semenzato, Ricci, Marenco, Urso; Adopo, Megelaitis, Calcagni; Mungo; Polidori, Bianchimano. A disp. Bisogno, D'Ambroosio, Pavlev, Polito, D’Uffizi, Volpicelli, Alberico, Iuliano, Maffei, Hyka. All. Alessandro Dal Canto

ARBITRO: Mattia Caldera di Como