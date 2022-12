Venerdì 23 Dicembre 2022, 06:30

Vincere, serve solo vincere. Per far sì che poi la campagna di rafforzamento annunciata dalla società per inizio gennaio abbia un senso. Stadio Rocchi ore 14,30, la Viterbese ospita il Giugliano nella prima giornata del girone di ritorno per cercare un successo che manca ormai dallo scorso 18 ottobre, quando la squadra gialloblù si impose in casa contro l'Avellino. È inutile sottolineare che, se la Viterbese vuole continuare a nutrire le proprie speranze di salvezza, una vittoria in occasione della partita odierna sarebbe fondamentale per non allontanarsi ulteriormente dal gruppo delle altre pericolanti.

"Sicuramente dal mio arrivo di punti ne sono arrivati pochi - ha detto il tecnico Emanuele Pesoli - però nelle ultime tre partite ho visto una crescita di gioco e anche nel saper stare in campo. Disputiamo una partita che dire della vita è poco, anche perché giochiamo in casa al contrario di altre squadre che lottano per il nostro stesso obiettivo che giovano fuori casa. C'è un solo obiettivo e possiamo andare a prenderlo con una prestazione gagliarda".

Si assottiglia un pochino la lista degli assenti, come previsto degli infortunati di lungo corso recupera infatti il difensore argentino Juan Monteagudo, che probabilmente partirà però dalla panchina mentre restano ancora fuori gli attaccanti Alessandro Marotta e Marco Simonelli, oltre al centrocampista Gianmarco Nesta. Non convocato di nuovo invece il portiere Ermanno Fumagalli, che a questo punto sembra finito ai margini del progetto gialloblù. Tra i pali verrà Quindi confermato l'under classe 2000 Luca Bisogno. Rispetto alla partita di domenica scorsa a Francavilla c'è però l'importante recupero in attacco di Emilio Volpicelli, che ha scontato il turno di squalifica e quindi farà probabilmente copia in attacco con Polidori.

A disposizione anche il giovane fantasista Simone D'Uffizi che ha smaltito l'attacco influenzale, mentre resta in dubbio il capitano Luca Ricci che anche se non è al meglio però dovrebbe essere in campo ugualmente dal primo minuto. Il Giugliano è stata una delle sorprese del campionato, visto che fin dalle prime giornate a stazionato sempre nei quartieri medio alti della classifica. Nonostante nelle ultime gare la squadra campana abbia accusato un leggero calo, avendo totalizzato solamente 4 punti in cinque gare, da oggi vuole tornare ad ottenere i tre punti. "Proveremo a fare la gara e proveremo a vincerla". Ha detto il tecnico Raffaele Di Napoli.

VITERBESE (4-4-2): Bisogno; Riggio, Marenco, Ricci, Semenzato; Mungo, Megelaitis, Mbaye, Rodio; Volpicelli, Polidori. A disp. Chicarella, Fracassini, Di Cairano, Manarelli, Andreis, Cats, Spolverini, Pavlev, D'Uffizi, Meola, Bersaglia, Aromatario. All. Emanuele Pesoli GIUGIANO (3-5-2): Sassi, Biasol, Zullo, Berman; Rondinella, Gladestony, Felippe, Poziello R., Oyewale; Rizzo, Salvemini. A disp. Viscovo, Rob Coprean, Ceparano, Poziello C., Piovaccari, Iglio, De Rosa, Scanagatta, De Francesco, Gomez, Ghisolfi, Di Dio, Nocciolini, Kyeremateng. All. Raffaele Di Napoli ARBITRO: Giorgio Vergaro di Bari