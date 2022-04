Sabato 9 Aprile 2022, 05:00

Fare punti a tutti i costi, nonostante le assenze e nonostante la qualità dell'avversario, che è tra le più blasonate e tra le migliori squadre del campionato Chiavari, stadio comunale ore 17,30 show must go on. Nella terzultima giornata di campionato la Viterbese fa visita alla Virtus Entella, che proprio tra le mura amiche rappresenta una vera e propria corazzata avendo vinto gli ultimi sei incontri casalinghi.

La squadra di Dal Canto, che a sua volta le cose migliori finora le ha fatte proprio in trasferta, non può permettersi passi falsi per evitare di farsi sorpassare in classifica dalle altre squadre pericolanti. La Viterbese ha grossi problemi proprio in attacco, vista la squalifica di Bianchimano dopo il cartellino giallo arrivato proprio nei minuti finali della gara di domenica scorsa contro la Reggiana, e le non ottime condizioni fisiche di Polidori che comunque è stato convocato e scenderà probabilmente in campo dal primo minuto. Non è partito invece per la trasferta ligure il brasiliano Otavio Murilo.

Assente anche Domenico Alberico, che era tra gli uomini più attesi, a causa di un attacco febbrile. Recuperato invece il centrocampista Linas Megelaitis che potrebbe partire dalla panchina non essendosi ultimamente allenato a pieno regime. "Affrontiamo una delle squadre - ha detto il tecnico Alessandro Dal Canto - se non la squadra che ha fatto meglio in casa durante queste ultime partite, al di là di casa o non casa loro hanno comunque un ottimo organico. Noi in queste tre partite che mancano alla fine del campionato, dobbiamo però cercare punti fondamentali per la nostra salvezza e quindi andremo là a fare la nostra partita. Andiamo lì consapevoli di avere le qualità per mettere in difficoltà l'Entella. Dovremo disputare una partita simile a quella contro la Reggiana. Ci sta che loro si facciano correre a vuoto perché sono bravi nella gestione della palla. Sarà una partita di sofferenza, ma noi dobbiamo imparare a soffrire perché siamo ancora lì in fondo alla classifica".

La Viterbese troverà una squadra locale molto motivata, dato che i liguri sono ancora in corsa per ottenere il quarto posto che permetterebbe loro di saltare il primo turno dei play-off ed inoltre vogliono riscattare immediatamente la sconfitta di domenica scorsa sul terreno di gioco del Cesena.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; Cleur, Sadiki, Chiosa, Pavic; Karic, Paolucci, Palmieri; Schenetti; Lescano, Merkaj. A disp. Siaulys, Dessena, Capello, Magrassi, Lipani, Pellizzer, SIlvestre, Rada, Di Cosmo, Meazzi, Gnogue All. Gennaro Volpe.

VITERBESE (3-4-1-2): Fumagalli; D'Ambrosio, Ricci, Martinelli; Semenzato, Calcagni, Adopo, Urso; Mungo;Volpicelli, Polidori. A disp. Bisogno, Polito, D'Uffizi, Hyka, Pavlev, Iuliano, Megelaitis, Ferramisco, Marenco, Maffei. All. Alessandro Dal Canto.

ARBITRO: Mario Cascone di Nocera Inferiore