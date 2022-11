Mercoledì 16 Novembre 2022, 05:50

Largo ai giovani. Stadio Rocchi ore 15, la Viterbese affronta il Pontedera in gara secca nei quarti di finale della Coppa Italia. Dopo l’esonero di Giacomo Filippi, arrivato lunedì mattina, esordisce sulla panchina gialloblù il tecnico della Primavera, Emanuele Pesoli, che annuncia subito una novità. «Giocherà un ragazzo della Primavera, Christian Spolverini, perché lo merita: metterò in campo chi ha avuto meno spazio», precisa. Spolverini potrebbe essere impiegato come centrale di centrocampo al posto dell’assente Megelaitis.

Proprio per la gara di oggi sono stati convocati anche altri giocatori che Pesoli ha allenato fino a qualche giorno fa nella Primavera e che partiranno dalla panchina. In vista del match nel pomeriggio, il nuovo allenatore parla però anche del gruppo che ha diretto in questi due giorni. «Ho trovato dei ragazzi con grande entusiasmo - dice - hanno cercato di interpretare le mie indicazioni anche perché non ho avuto modo di lavorare e dare informazioni diverse da ciò che già conoscono. C’è stata tanta attenzione e sono contento di questi due giorni di allenamento». Pesoli parla anche dell’impatto psicologico che può avere questa situazione sul gruppo. «Questi momenti, soprattutto i giocatori più esperti - continua - li hanno già vissuti, così anche io. So che lo stato d’animo può essere preoccupato, anche demoralizzato, ma siamo lontani da quello che può essere la fine del campionato. Secondo me questa squadra ha nelle corde una crescita importante. La Coppa è un’occasione che serve per rialzare il morale, dare continuità a chi ha giocato meno e trovato meno spazio in campionato Bisogna riprendere coraggio, vincere aiuta a vincere».

Il Pontedera che sta disputando un campionato onorevole nel Girone B, ha eliminato sorprendentemente la Reggiana in trasferta nel turno precedente ed è intenzionato ad andare avanti nella competizione. In questa gara Pesoli si gioca anche la possibilità di continuare ad allenare la squadra anche in campionato. Dopo la partita di oggi la dirigenza gialloblù farà quindi il punto sulla guida tecnica in vista del proseguo della stagione.

COSÌ IN CAMPO

VITERBESE ( 3-5-2): Bisogno; Santoni, Ricci, Riggio; Nesta, Di Cairano, Spolverini, Mbaye, Manarelli; D’Uffizi, Marotta. A disp. Chicarella, Monteagudo, Vespa, Andreis, Marenco, Pavlev, Giglio, Fracassini, Volpicelli, Simonelli, Aromatario, Polidori. All. Emanuele Pesoli.

PONTEDERA (3-4-1-2): Cagnina; Stancampiano, Espeche, Martinelli; Somma, Ladinetti, Cioffi, Aurelio; Benedetti; Petrovic, Marcadalli. A disp. Siano, Shiba, Baroni, Pretato, Cioffi, Di Bella, Bonfanti, Casadidio, Guidi, Perretta, Tripoli, Catanese, Nicastro. All. Massimiliano Canzi.

ARBITRO: Francesco D’Eusanio di Faenza.