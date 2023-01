Martedì 3 Gennaio 2023, 06:10

La Viterbese chiude per l’esterno sinistro Mbladen Devetak, che oggi sarà già al campo del Pilastro per il primo allenamento insieme agli altri tre nuovi acquisti. In queste ore il direttore sportivo Oscar Magoni sta cercando però di chiudere altre trattative per ingaggiare giocatori che possano essere già pronti in occasione della ripresa del campionato di sabato prossimo quando la Viterbese è attesa ad un difficile scontro salvezza sul terreno di gioco della Fidelis Andria alle 17,30.

Insieme a Devetak, alla ripresa degli allenamenti di oggi dopo la pausa di Capodanno saranno presenti anche l’estremo difensore Daniel Offredi, il centrocampista Mario Rabiu e l’esterno sinistro offensivo Giuseppe Montaperto. Offredi e Rabiù erano già svincolati, mentre Montaperto e Devetak arriveranno probabilmente con la formula del prestito rispettivamente da Cerignola e Palermo. Devetak è in cerca di riscatto dopo un inizio di stagione in Serie B a Palermo dove ha trovato poco spazio, ma è sicuramente un profilo molto interessante per la categoria visto che conta anche 3 presenze con la nazionale under 21 della Serbia. Come Devetak, anche Offredi, Rabiu e Montaperto arrivano a Viterbo in cerca di riscatto e per dimostrare il proprio valore cercando di mettere le proprie qualità al servizio di una squadra che in questo girone di ritorno è attesa da una grande rimonta che le permetta di allontanarsi il prima possibile dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

In queste ore la società di via della Palazzina sta cercando di chiudere anche la trattativa per un giovane di belle speranze, al momento in forza ad una squadra di Serie A. Il mercato invernale potrebbe però far ritrovare alla Viterbese da avversario un grande ex mai dimenticato. L’attaccante Mamadou Tounkara, che il presidente Marco Romano acquistò dalla Lazio poco dopo il suo insediamento alla presidenza gialloblù e ceduto in Serie B al Cittadella nell’estate del 2021, potrebbe arrivare infatti in prestito all’Avellino. La Viterbese dovrà affrontare la compagine irpina in trasferta in questo girone di ritorno.

Intanto la squadra si ritrova oggi per iniziare a preparare la partita di sabato prossimo, contro la Fidelis Andria non ci sarà il centrocampista Simone Andreis squalificato per un turno del giudice sportivo dopo l’ammonizione rimediata in occasione della gara dello scorso 23 dicembre disputata allo stadio Enrico Rocchi contro il Giugliano. In vista della partita contro la Fidelis Andria di sabato prossimo, la Viterbese spera però di recuperare almeno alcuni dei numerosi giocatori infortunati di questo periodo. A parte Filippo Marenco, operato la scorsa settimana e atteso al rientro solamente a inizio febbraio, saranno ancora assenti anche i due attaccanti Marco Simonelli e Alessandro Marotta. C’è qualche speranza in più di recuperare i due difensori Juan Monteagudo e Daniel Semenzato oltre al centrocampista Gianmarco Nesta.