Giovedì 12 Gennaio 2023, 06:20

È atteso per oggi il nuovo centrocampista della Viterbese, mentre inizia a svuotarsi l’infermeria. La formazione gialloblù procede a grandi passi verso il delicatissimo scontro salvezza di domenica prossima allo stadio Enrico Rocchi contro il Messina.

Stamattina dovrebbe arrivare un nuovo rinforzo atteso già da qualche giorno. Si tratta di un centrocampista straniero di esperienza, che fino a questo momento avrebbe sempre giocato all’estero. Sempre oggi potrebbe arrivare anche un altro nuovo acquisto. La speranza è che i rinforzi possano essere già impiegati in occasione della partita in programma alle 17,30 di domenica contro i siciliani. Proprio in vista di questa gara recupera l’attaccante Alessandro Marotta, che si era fermato circa un mese fa durante la gara interna contro la Turris; dovrebbe partire però dalla panchina, visto l’ottimo rendimento di questo periodo di Alessandro Polidori, andato in rete anche sabato scorso ad Andria. Lui dovrebbe partire dall’inizio come centrale con Emilio Volpicelli a supporto.

In fase di recupero anche Marco Simonelli, che si era infortunato qualche minuto prima di Marotta durante la stessa partita casalinga contro la Turris a dicembre. Sulla via del rientro anche Il centrocampista esterno Gianmarco Nesta, così come il giovane classe 2004 Simone D’Uffizi. Restano in dubbio Mungo e Andreis, mentre il difensore Juan Monteagudo, anche lui fermo da diverso tempo, dovrebbe rientrare in occasione della trasferta che la Viterbese giocherà domenica 22 gennaio allo Stadio Adriatico di Pescara.

Se la Viterbese sta cercando di rinforzarsi non è da meno il Messina, visto che la squadra dello Stretto attualmente ultima in classifica ieri ha concluso tre operazioni importanti. È infatti arrivato il centrocampista tedesco classe 1990 Oliver Kragl, che vanta esperienze in serie B con le maglie di Foggia, Frosinone e Benevento. Per rinforzare l’attacco è stato preso invece l’attaccante Leonardo Perez che conta anche lui presenze nella serie cadetta con Cittadella, Ascoli e Cosenza. Mentre in difesa è stato ingaggiato l’esperto difensore Michele Ferrara classe 1993. A questi, va aggiunto l’ex portiere gialloblù Ermanno Fumagalli, che domenica tornerà a Viterbo da avversario.

Intanto sono disponibili, presso i punti vendita Vivaticket attivi a Viterbo e provincia, oltre che sul circuito digitale, i biglietti per la gara in programma domenica prossima. Inoltre, il botteghino dello stadio Enrico Rocchi sarà aperto il giorno della partita dalle 11 alle 13 e dalle ore 15 fino ad inizio gara. Intanto è stata spostato l’orario della prossima partita casalinga della Viterbese in programma domenica 29 gennaio contro la Juve Stabia. Il calcio d’inizio, che era previsto per le 17,30, è stato anticipato alle 14,30.