Martedì 15 Marzo 2022, 05:10

Ultima spiaggia per evitare i playout. Stadio Rocchi ore 14,30, la Viterbese affronta il delicatissimo scontro salvezza con la Pistoiese per cercare tre punti fondamentali che gli permettano di scavalcare in classifica proprio gli avversari di turno e continuare a sperare nella salvezza diretta. Per ottenere questo obiettivo, la formazione allenata da Alessandro Dal Canto dovrà vincere assolutamente le partite casalinghe che mancano da qui alla fine della stagione regolare. Cominciando già da quella di oggi, l'ultimo sucesso allo stadio Enrico Rocchi è datato infatti allo scorso 21 novembre contro il Gubbio.

"Mancano sempre meno partite alla fine del campionato e questa è una gara importante che dobbiamo cercare di vincere - ha detto il tecnico Alessandro Dal Canto - che però dobbiamo evitare anche di perdere. Non dobbiamo giocare con la paura e per questo anchela gara non ca caricata troppo".

Vista la squalifica del difensore Luca Ricci, che è proprio l'ex di turno, la Viterbese potrebbe adottare lo stesso schieramento del secondo tempo di sabato scorso contro l'Ancona Matelica. La difesa dovrebbe quindi essere a quattro con D'Ambrosio e Martinelli come centrali e Pavlev e Urso sulle corsie laterali. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Iuliano, mentre non ce la fa Adopo che è indisponibile. In attacco sono stati convocati sia Volpicelli che Bianchimano, anche se entrambi non sono al meglio. Quest'ultimo ha recuperato dopo una botta al quadricipite nella gara di sabato scorso. Mentre Volpicelli sta stringendo i denti nonostante non sia al meglio delle sue condizioni fisiche.

VITERBESE (4-3-3): Fumagalli; Pavlev, D’Ambrosio, Martinelli, Urso; Megelaitis, Iuliano Mungo; Volpicelli, Polidori, Murilo. A disp. Bisogno, Polito, Semenzato, Calcagni, Marenco, Alberico, Bianchimano, Aromatario, D'Uffizi. All. Alessandro Dal Canto. PISTOIESE (3-5-2): Seculin; Moretti, Venturini, Portanova; Mezzoni, Florentine, Marcucci, Folprecht, Martina; Vano, Bocic. A disp. Pozzi, Basani, Castellano, Crespi, D’Antoni, Pertica, Nica, Paolini, Pinzauti, Stijepovic. All. Marco Alessandrini ARBITRO: Andrea Bordin di Bassano del Grappa