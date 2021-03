28 Marzo 2021

di Paolo Graziotti

(Lettura 3 minuti)







Ultimo miglio verso la salvezza, ma prima c'è da battere il Potenza. Stadio Rocchi ore 15, la compagine gialloblù ospita la squadra lucana per cogliere quella vittoria che la porterebbe fuori in maniera ormai quasi definitiva alle sabbie mobili della zona playout. "È una partita importante contro una diretta avversaria anche se è una squadra che, dopo l’avvicendamento in panchina, ha cambiato passo - ha detto il tecnico gialloblù Roberto Taurino- tolta la sconfitta contro la Ternana che ci può stare, stanno facendo molto bene. Sono in salute sia mentale che fisica, bisognerà vedere la miglior Viterbese per fare tre punti”. Contro il Potenza, Taurino non potrà schierare la formazione migliore vista l'assenza di Bensaja a centrocampo, ma l'allenatore è comunque fiducioso. "Al di là di qualche acciacco che fa parte del gioco - riprende - sono convinto che riusciremo a mettere in campo un undici che possa dare garanzie. Ci giocheremo questa partita con grande ardore e grande voglia di fare tre punti. Sono quattro partite che non si vince e iniziamo ad essere un po’ in crisi di astinenza". Dopo il recente infortunio farà parte dei convocati anche il centrocampista Najib Ammari, arrivato nel mercato di riparazione di gennaio, ma finora mai sceso in campo. In attacco potrà essere schierata la coppia d'attacco formata da Tounkara e Murilo, mentre in difesa ci sarà qualche cambiamento dato che Markic non ce l'ha fatta. Probabile l'accentramento di Baschirotto con Bianchi e Urso che aggirano sulle fasce. "Affrontiamo sicuramente una squadra in condizione - continua Taurino - e bisogna fare i complimenti al loro presidente che ha avuto l’intuizione per mandare via un allenatore importante come Capuano per dare nuova linfa. Hanno alzato il livello qualitativo ritrovando calciatori come Mazzeo e Baclet, non più giovanissimi ma che dalla loro hanno esperienza e le giocate giuste. A questi si aggiunge la vitalità di Di Livio, altro calciatore talentuoso. E poi tutta la squadra ha esperienza, faceva strano prima vederla in quelle posizioni. Per avere la meglio di questo Potenza ci vuole la miglior Viterbese, altrimenti sarà dura”. Anche l'allenatore lucano Fabio Gallo tiene nella giusta considerazione la squadra gialloblù. "Quella di Viterbo è per noi una gara molto importante - ha detto- contro una delle squadre che gioca il miglior calcio tra quelle che sono a centro classifica". Fabio Gallo ha un precedente positivo con la Viterbese, dato che la scorsa stagione ha battuto i gialloblù allo stadio Liberati quando allenava la Ternana. Notizie positive per la società di via della Palazzina arrivano anche dagli esami molecolari che sono stati effettuati sui calciatori gialloblù. I tamponi hanno dato infatti esito negativo. C'era un po' di timore, visto il cluster scoppiato all'interno del gruppo squadra del Foggia dove la Viterbese aveva giocato proprio domenica scorsa. VITERBESE (4-3-3): Daga; Bianchi, Baschirotto, Camilleri, Urso; Palermo, Salandria, Adopo; Simonelli, Tounkara, Murilo. A disp. Bisogno, Mbende, Falbo, De Santis, Sibilia, Ricci, Besea, Porru, M. Menghi, Bezziccheri, Ammari, Besea. All. Roberto Taurino. POTENZA (4-3-1-2): Marcone; Coccia, Di Somma, Gigli; Zampa, Ricci, Bucolo, Nigro; Di Livio; Romero, Volpe. A disp. Brescia, Noce, Panico, Sandri, Conson, Mazzeo, Salvemini, Baclet, Fontana, Coppola, Bruzzo. All. Fabio Gallo ARBITRO: Enrico Maggio di Lodi