Anticipo di lusso per la Viterbese. I gialloblù, che hanno guadagnato un punto nelle ultime due gare restando all'asciutto in quanto a reti segnate, cercano oggi di rialzare la testa nella gara casalinga contro il blasonato Palermo all'insolito orario delle 12,30. "Non dobbiamo disputare una gara normale - ha specificato il tecnico Roberto Taurino - dobbiamo tirare fuori una grande prestazione. Nella partita di andata il Palermo mi ha impressionato. Hanno una rosa che, a mio avviso, non ha niente da invidiare a quella di Bari e Ternana. All'inizio hanno avuto dei problemi, dovuti anche al Covid, per questo sono indietro in classifica. Lì davanti hanno varie soluzioni, in questa settimana abbiamo lavorato per cercare limilitare il loro gioco sulle fasce. Se invece di permettere loro di fare venti cross glie ne concederemo otto, avremo fatto già una buona cosa". La partita dello scorso 2 dicembre in casa dei rosanero, costituì l'inizio della riscossa per la squadra di Roberto Taurino, che venne raggiunta sul 3-3 solamente in pieno recupero. Il tecnico spera di rivedere la stessa Viterbese. "In quell'occasione avevamo diversi problemi - ricorda il tecnico - anche di organizzazione. Ma la squadra ebbe una grande reazione che mi impressionò favorevolmente. Dobbiamo giocare con lo stesso spirito, adesso siamo migliorati e abbiamo anche una maggiore organizzazione, quindi possiamo fare bene". In difesa mancherà lo squalificato Markic, che sarà sostituito da Mbende. Mentre a centrocampo Urso e Falbo si giocano una maglia da titolare sulla fascia sinistra. In attacco rientrerà Murilo, con Palermo che giocherà nel ruolo di trequartista. La Viterbese si schiererà infatti, con ogni probabilità, con il 3-4-1-2 come già fatto domenica scorsa contro la Vibonese, sperando di trovare una squadra meno abbottonata che conceda anche più spazi nella zona offensiva. Nonostante l'assenza di Markic, c'è fiducia anche nel reparto arretrato. "La difesa sta facendo bene - conclude Taurino - peccato per il gol che abbiamo preso a Bisceglie, altrimenti saremmo stati alla quinta partita consecutiva senza prendere reti. Comunque è un campionato difficile e dobbiamo sempre guardarci dalle squadre che sono dietro a noi". Nel Palermo sarà assente l'ex Andrea Saraniti, l'attaccante che ha giocato per due stagioni con la maglia gialloblù sia in Serie D, che in Serie C, è stato infatti squalificato per due giornate. I rosanero recuperano però Il centrocampista Ojer. VITERBESE (3-4-1-2): Daga; Baschirotto, Mbende, Camilleri; Salandria, Bensaja, Adopo, Urso; Palermo: Rossi, Murilo. A disp. Bisogno, Bianchi, Ricci, Sibilia, Falbo, Simonelli, Menghi M., De Santis, Porru, Bezziccheri. All. Roberto Taurino PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Accardi, Somma, Marconi, Crivello; Luperini, De Rose, Santana; Kanoute, Lucca, Floriano. A disp. Fallani, Palazzi, Floriano, Martin, Silipo, Lancini, Peretti, Broh, Almici, Rauti, Ojer, All. Roberto Boscaglia.

