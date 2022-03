Sabato 12 Marzo 2022, 05:50

Ecco a voi il Dal Canto bis, per continuare a sperare. Ancora, stadio del Conero ore 14,30, la Viterbese affronta la compagine locale per cercare di invertire la rotta dopo che nelle ultime quattro gare sono arrivati solamente due pareggi e, soprattutto, nessun gol. Alessandro Dal Canto riprende il discorso gialloblù a pochi chilometri da dove lo aveva iniziato lo scorso fine agosto in occasione della prima giornata di campionato contro la Fermana. Dal tecnico ci di aspetta una squadra che abbia le giuste motivazioni per salvarsi, contrariamente quindi a quella scarica vista nel delicato scontro salvezza di domenica scorsa contro la Lucchese ed anche degli aggiustamenti tattici che permettano alla squadra gialloblù di ritrovare la via del gol.

"Ho lasciato una squadra di giovani - ha detto Dal Canto - e ritrovo una squadra di giocatori esperti. Sicuramente quando hai a che fare con elementi esperti l'impatto è più facile. Incontriamo una squadra forte soprattutto in attacc, per noi sarà importante l'aspetto mentale. Da qui alla fine del campionato dobbiamo cercare di fare più punto possibile. Dobbiamo andare avanti partita dopo partita senza fare calcoli". Ancora da valutare l'Impiego di Volpicelli dal primo minuto, dato che l'attaccante ha lavorato a parte nei giorni scorsi a causa di un leggero problema fisico ed è tornato ad allenarsi insieme alla squadra solamente l'altro ieri. Alessandro Dal Canto dovrebbe riportare Calcagni nel ruolo di mezzala e dovrebbe schierare sulla fascia destra un esterno di ruolo come potrebbe essere lo sloveno Daniel Pavlev.

In avanti, potrebbe essere impiegato dal primo minuto Andrea Bianchimano come prima punta. Tornando a centrocampo potrebbe ritrovare una maglia da titolare anche il brasiliano Alvaro Iuliano, che nelle ultime partite giocate dalla squadra gialloblù era sempre partito dalla panchina. Proprio il giocatore sudamericano aveva firmato lo scorso ottobre il gol che permise alla squadra gialloblù di espugnare il Conero per 1-0 in occasione degli ottavi di finale della Coppa Italia in gara secca. L' Ancona-Matelica, che nell'arco di questo campionato ha sempre avuto un andamento altalenante, arriva dalla bruciante sconfitta nel derby con la Fermana e vuole tornare a fare punti proprio nella partita di oggi.

ANCONA MATELICA(4-3-3): Avella; Noce, Masetti, Iotti, Di Renzo; Iannoni, Gasperi, Delcarro; Del Sole, Rolfini,Faggioli. A disp Vitali, Bianconi, Tofanari, Sabattini, Moretti, Palesi, Vrioni, Ruani, Papa, Sereni, Maurizii. All. Gianluca Colavitto. VITERBESE (3-5-2): Fumagalli; D'Ambrosio, Ricci, Martinelli; Pavlev, Calcagni, Iuliano, Mungo, Urso; Polidori, Bianchimano. A disp. Bisogno, Polito, Semenzato, Adopo, Murilo, D'Uffizzi, Megelaitis, Volpicelli, Marenco, Alberico. All. Alessandro Dal Canto ARBITRO: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore