Vincere a Siena per sperare ancora di evitare i playout, che metterebbero a rischio anche l'impresa della Primavera gialloblù che ieri ha vinto il proprio campionato e ha ottenuto la promozione. Stadio Artemio Franchi ore 14,30, dopo i due flop nelle due ultime gare casalinghe, la Viterbese cerca oggi il quarto successo esterno consecutivo.

La squadra gialloblù dovrà soprattutto dimostrare di aver risolto i problemi in zona gol. Rispetto alla partita di mercoledì scorso nel turno infrasettimanale contro l' Olbia, la squadra di Francesco Punzi recupera in difesa Martinelli e D'Ambrosio mentre in attacco dovrebbe tornare Alessandro Polidori al posto di Bianchimano. Una mancata vittoria oggi potrebbe far tornare in discussione la posizione del tecnico, soprattutto se le altre concorrenti per la salvezza dovessero guadagnare punti pesanti e la Viterbese dovesse perdere ulteriormente terreno.

"Cercheremo di giocare la partita al meglio per trovare un risultato positivo - ha detto l'allenatore - dobbiamo giocare ogni gara come fosse una finale, mancano ancora dieci partite al termine del campionato. Vedremo alla fine quanti punti saremo riusciti a raccogliere. Abbiamo recuperato tutti, e questo è un fattore estremamente positivo dopo questo tour de force del mese di febbraio".

Intanto, grazie al successo ieri a Ronciglione per 1-0 contro il Teramo con un gol di testa di Ferramisco ad un minuto dalla fine, la Primavera 3 gialloblù ha vinto il campionato con due giornate d'anticipo guadagnandosi il diritto a giocare la prossima stagione nel campionato di Primavera 2 contro squadre di Serie B. I ragazzi allenati da Bruno Pesoli, che ha sostituito Francesco Punzi quando quest'ultimo è stato chiamato ad allenare la prima squadra, ha ottenuto finora 12 vittorie e 2 pareggi. L' impresa della Primavera, sarebbe vana però in caso di retrocessione in Serie D da parte della Viterbese. In quanto, tornando tra i dilettanti, la società non potrebbe disputare il campionato Primavera.

SIENA (3-4-3): Lanni; Mora, Terzi, Dumbravanu; Laverone, Pezzella, Guillaumier, Disanto; Caccavallo, Paloschi, Fabbro. A disp. Mataloni, Bastianello, Terigi, Farcas, Crescenzi, Bani, Guberti, Cardoselli, Bianchi, Meli, Ardemagni, Favalli. All. Pasquale Padalino VITERBESE (3-5-2): Fumagalli; D'Ambrosio, Ricci, Martinelli; Calcagni, Adopo, Megelaitis, Iuliano, Urso; Volpicelli, Polidori. A disp. Bisogno, Polito, Pavlev, Marenco, Mungo, Murilo, D’Uffizi, Bianchimano, Semenzato, Alberico, Maffei. All. Roberto Rossi (Punzi squalificato) ARBITRO: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia